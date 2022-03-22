МО Турции принимает меры в связи с данными о дрейфующих минах в Чёрном море

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Министерство обороны Турции принимает меры в связи с информацией о минах, дрейфующих в Чёрном море, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
МО Турции принимает меры в связи с данными о дрейфующих минах в Чёрном море
  • AP
  • © Francisco Seco

«В связи с этим вопросом в первую очередь наше Министерство национальной обороны предпринимает все необходимые меры. Не беспокойтесь», — приводит РИА Новости слова Эрдогана на совместной с премьером Нидерландов пресс-конференции во вторник.

Ранее ФСБ России предупредило, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

При этом якорные мины были произведены ещё в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Чёрного моря.

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