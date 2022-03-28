Турция обнаружила ещё одну мину в Чёрном море у границы с Болгарией
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«Утром 28 марта 2022 года у побережья Игнеады (западное побережье Чёрного моря. — RT), недалеко от границы с Болгарией, была обнаружена мина, к месту происшествия были оперативно переброшены группы подводной обороны (SAS) региона. Были начаты работы по её нейтрализации», — цитирует оборонное ведомство Турции РИА Новости.
Перед этим сообщалось, что турецкие военные нашли две мины в Босфоре.
Ранее ФСБ России предупредила, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.
При этом якорные мины были произведены ещё в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Чёрного моря.
В Министерстве обороны России накануне предупредили, что дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии и Болгарии.