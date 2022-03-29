В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о дрейфующих минах в Чёрном море

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Данные о дрейфующих минах в Чёрном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность, заявил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о дрейфующих минах в Чёрном море
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«Мы отслеживаем эти сообщения. Любое минирование международных вод вызывает чрезвычайную обеспокоенность», — приводит его слова ТАСС.

Дюжаррик отметил, что район Чёрного моря имеет критически важное значение для экспорта продовольствия со стороны России и Украины.

Ранее в Минобороны России сообщили об угрозе дрейфа мин вдоль побережья причерноморских стран.

28 марта турецкое Министерство обороны заявило ещё об одной мине, которую нашли в Чёрном море, на этот раз — у границы с Болгарией. 

Перед этим сообщалось, что турецкие военные нашли две мины в Босфоре.

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