В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о дрейфующих минах в Чёрном море
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«Мы отслеживаем эти сообщения. Любое минирование международных вод вызывает чрезвычайную обеспокоенность», — приводит его слова ТАСС.
Дюжаррик отметил, что район Чёрного моря имеет критически важное значение для экспорта продовольствия со стороны России и Украины.
Ранее в Минобороны России сообщили об угрозе дрейфа мин вдоль побережья причерноморских стран.
28 марта турецкое Министерство обороны заявило ещё об одной мине, которую нашли в Чёрном море, на этот раз — у границы с Болгарией.
Перед этим сообщалось, что турецкие военные нашли две мины в Босфоре.