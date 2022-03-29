В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о дрейфующих минах в Чёрном море

Данные о дрейфующих минах в Чёрном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность, заявил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы отслеживаем эти сообщения. Любое минирование международных вод вызывает чрезвычайную обеспокоенность», — приводит его слова ТАСС.

Дюжаррик отметил, что район Чёрного моря имеет критически важное значение для экспорта продовольствия со стороны России и Украины.

Ранее в Минобороны России сообщили об угрозе дрейфа мин вдоль побережья причерноморских стран.

28 марта турецкое Министерство обороны заявило ещё об одной мине, которую нашли в Чёрном море, на этот раз — у границы с Болгарией.

Перед этим сообщалось, что турецкие военные нашли две мины в Босфоре.