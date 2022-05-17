Спикер Госдумы Володин предрёк «рост цен имени Байдена» в Европе

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Результатом санкций Евросоюза против России станет не только рост цен на энергоносители, но и проблемы с продовольствием, которые не получится списать на Москву, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также назвал эту ситуацию «ростом цен имени Байдена».
Спикер Госдумы Володин предрёк «рост цен имени Байдена» в Европе
  • РИА Новости

Володин напомнил о предложении ЕС Украине «опустошить её хранилища зерна», чтобы освободить место для нового урожая.

«Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него ещё надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ», — написал политик в Telegram.

В результате подобных «циничных предложений» выгодоприобретателями становятся только страны Европы, подчеркнул он.

«Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся. Кроме роста цен на энергоносители, к концу года добавятся ещё проблемы с продовольствием, списать которые на Россию не получится. Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена», — подытожил председатель Госдумы.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы, по его словам, освободить место для нового урожая.

9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

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