Боррель: ЕС поможет Украине опустошить её хранилища зерна
- AFP
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Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», — цитирует Борреля ТАСС.
По его словам, для этого рассматриваются все пути, включая морской.
Ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Шарль Мишель, находившийся 9 мая с визитом в Одессе, обсуждал возможности экспорта украинского зерна в ЕС.
9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.
8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.