Боррель: ЕС поможет Украине опустошить её хранилища зерна

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, вывезя его в Европу (в том числе морским путём).

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», — цитирует Борреля ТАСС.

По его словам, для этого рассматриваются все пути, включая морской.

Ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Шарль Мишель, находившийся 9 мая с визитом в Одессе, обсуждал возможности экспорта украинского зерна в ЕС.

9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.