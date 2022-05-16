Боррель: ЕС поможет Украине опустошить её хранилища зерна

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, вывезя его в Европу (в том числе морским путём).
Боррель: ЕС поможет Украине опустошить её хранилища зерна
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», — цитирует Борреля ТАСС.

По его словам, для этого рассматриваются все пути, включая морской.

Ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Шарль Мишель, находившийся 9 мая с визитом в Одессе, обсуждал возможности экспорта украинского зерна в ЕС.

9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить