Немецкий министр Шульце предупредила об угрозе голода в мире

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире из-за коронавируса, сильных засух и конфликта на Украине.

Об этом она заявила в интервью Bild am Sonntag.

Шульце сообщила, что цены на продукты в мире увеличились на треть, они находятся на рекордном уровне.

Она добавила, что, по данным Всемирной продовольственной программы, 300 млн человек в мире страдают от голода и это число увеличивается.

«Посыл таков: нам грозит сильнейший голод со времён Второй мировой войны и миллионы жертв», — цитирует её ТАСС.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что конфликт на Украине является тихой атакой на развивающиеся страны, которая грозит нищетой 1,7 млрд жителей Земли.

Представитель гуманитарной организации Oxfam International Парвин Нгала рассказала RT, что из-за роста цен на зерно и нефть более 21 млн жителей ряда стран Африки оказались на грани голода.