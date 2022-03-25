Представитель Oxfam International: более 21 млн жителей Африки оказались на грани голода

Представитель гуманитарной организации Oxfam International Парвин Нгала рассказала RT, что из-за роста цен на зерно и нефть более 21 млн жителей ряда стран Африки оказались на грани голода.

Она отметила, что большая часть пшеницы, 90%, поставляется в Восточную Африку с Украины и из России.

«Две эти страны контролируют значительную часть рынка продовольствия. И само по себе это указывает на проблемы в мировой продовольственной системе», — заявила Нгала.

По её словам, люди из стран с низким уровнем дохода не могут себе позволить купить хлеб и другие изделия из пшеницы.

«В результате текущего продовольственного кризиса в ООН призвали выделить $6 млрд для борьбы с голодом в Восточной Африке, но было профинансировано лишь 3% данной инициативы», — сказала она.

Ранее глава фермерского союза Германии Йоахим Руквид заявил, что цены на пшеницу в ФРГ уже значительно выросли с момента начала спецоперации России на Украине и высокий уровень цен будет сохранён.