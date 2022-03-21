В ФРГ заявили о значительном росте цен на пшеницу

Цены на пшеницу в ФРГ уже значительно выросли с момента начала спецоперации России на Украине и высокий уровень цен будет сохранён, заявил глава фермерского союза Германии Йоахим Руквид.

По его словам, с момента начала спецоперации России на Украине цены уже значительно выросли.

«И я исхожу из того, что этот высокий уровень цен будет сохранён», — приводит РИА Новости слова Руквида в эфире телеканала N24.

Он отметил, что цены на продовольствие тоже будут возрастать.

Руквид добавил, что Украина является одним из крупных поставщиков не только пшеницы, но и подсолнечника.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в Европе.

Как отмечается, падение поставок зерна и других продуктов АПК из России и с Украины вызовет рост стоимости пшеницы, подсолнечного масла, сахара и других товаров.