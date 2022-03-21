В ФРГ заявили о значительном росте цен на пшеницу
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По его словам, с момента начала спецоперации России на Украине цены уже значительно выросли.
«И я исхожу из того, что этот высокий уровень цен будет сохранён», — приводит РИА Новости слова Руквида в эфире телеканала N24.
Он отметил, что цены на продовольствие тоже будут возрастать.
Руквид добавил, что Украина является одним из крупных поставщиков не только пшеницы, но и подсолнечника.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в Европе.
Как отмечается, падение поставок зерна и других продуктов АПК из России и с Украины вызовет рост стоимости пшеницы, подсолнечного масла, сахара и других товаров.