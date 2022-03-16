Постпред России Чижов заявил о росте цен на продовольствие в Европе

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Потребители сталкиваются с серьёзными проблемами из-за наблюдаемого роста цен на энергоносители и продовольствие в западной части Европейского континента. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Постпред России Чижов заявил о росте цен на продовольствие в Европе
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«Можно наблюдать здесь, в западной части нашего Европейского континента, потребителей, рядовых людей, которые сталкиваются с серьёзными проблемами в части роста цен, в том числе на энергоносители, но не только», — цитирует ТАСС Чижова.

Он подчеркнул, что в Европе начинают появляться проблемы и с продовольствием.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в Европе.

Как отмечается, падение поставок зерна и других продуктов АПК из России и с Украины вызовет рост стоимости пшеницы, подсолнечного масла, сахара и других товаров.

По его словам, ещё одним фактором роста цен является удорожание энергоносителей.

8 марта цена газа в Европе на открытии торгов превысила $3200 за тысячу кубометров.

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