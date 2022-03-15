Аналитик Деев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты питания в Европе

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты питания в Европе.

«По данным ООН, ситуация на Украине приведёт к тому, что в ЕС стоимость продуктов в ближайшее время вырастет на 4 — 22% (в зависимости от вида товаров). Это произойдёт, потому что падение поставок зерна и других продуктов АПК из России и с Украины вызовет (уже вызвало) рост стоимости пшеницы, подсолнечного масла, сахара и так далее», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, ещё одним фактором роста цен является удорожание энергоносителей.

«В результате глобальная инфляция будет расти и дальше, а европейские страны будут отмечать новые рекордные показатели», — добавил Деев.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов прокомментировал ситуацию с газом в Европе.