Специалист по стратегическим исследованиям Вавилов прокомментировал ситуацию с газом в Европе

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
Специалист по стратегическим исследованиям Вавилов прокомментировал ситуацию с газом в Европе
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  • © Christian Ender

В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что Европе нечем заместить российские нефть и газ.

«Как именно Евросоюз хочет быстро заместить эти объёмы, совершенно неясно, особенно учитывая цены на хабе в Голландии, которые могут за два дня давать вилку в $2 тыс. за 1 тыс. кубометров. Безусловно, в планах Евросоюза наращивать импорт из Катара, ОАЭ, США, Норвегии, Азербайджана. Но на отладку логистики, резервирование и контрактацию объёмов, наращивание мощности добычи требуется время», — отметил эксперт.

По его словам, объёмы перечисленных стран давно законтрактованы.

Как добавил Вавилов, в случае отказа от российского газа Европе придётся выплачивать неустойки, платить рыночную стоимость за газ.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о перспективах сотрудничества России, КНР и Саудовской Аравии.

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