Das Erste: продовольственные ассоциации Германии заявили о рисках нехватки продуктов

Немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен, сообщает телеканал Das Erste.

Отмечается, что ситуация на Украине провоцирует рост цен на сырьё и продукты питания, поэтому продовольственные ассоциации призывают власти ФРГ предпринимать меры.

«В определённый момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить», — заявил президент Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиан фон Беттихер.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.