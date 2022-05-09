Das Erste: продовольственные ассоциации Германии заявили о рисках нехватки продуктов
Отмечается, что ситуация на Украине провоцирует рост цен на сырьё и продукты питания, поэтому продовольственные ассоциации призывают власти ФРГ предпринимать меры.
«В определённый момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить», — заявил президент Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиан фон Беттихер.
Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.
Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.