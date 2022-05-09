ТАСС: глава Евросовета Мишель в Одессе обсуждал экспорт зерна в ЕС

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, находившийся в 9 мая с визитом в Одессе, обсуждал возможности экспорта украинского зерна в ЕС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Европейском совете.

По словам собеседника, Мишель обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и украинским президентом Владимиром Зеленским возможности отправки украинского зерна в ЕС.

Также обсуждались пути оказания Украине экономической, гуманитарной и военной помощи.

Кроме того, Мишель обсудил с украинскими руководителями «реформы, необходимые для движения этой страны по европейскому пути».

Ранее телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.