ТАСС: глава Евросовета Мишель в Одессе обсуждал экспорт зерна в ЕС
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Европейском совете.
По словам собеседника, Мишель обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и украинским президентом Владимиром Зеленским возможности отправки украинского зерна в ЕС.
Также обсуждались пути оказания Украине экономической, гуманитарной и военной помощи.
Кроме того, Мишель обсудил с украинскими руководителями «реформы, необходимые для движения этой страны по европейскому пути».
Ранее телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.
8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.