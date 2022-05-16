Однополярный мир: почему Великобритания продвигает идею создания «глобального НАТО»

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила за создание «глобального НАТО». По её словам, расширение организации необходимо для контроля над безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом она уточнила, что подобная экспансия не подразумевает предоставление членства в альянсе странам из других частей света. Между тем глава российской дипломатии Сергей Лавров обратил внимание на то, что Запад во главе с США пытается навязать остальным мировым игрокам некий порядок, основанный на правилах, которые никто не видел и не одобрял. В свою очередь, эксперты считают, что под «глобальным НАТО» стоит понимать стремление западных акторов вернуть принцип однополярности, в условиях которой можно будет насаждать в других государствах своё видение мироустройства.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости создания «глобального НАТО». С этой идеей она выступила перед неформальной встречей глав МИД стран — участниц Североатлантического альянса в Берлине.

«Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальном НАТО. Потому что, защищая евро-атлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказала Трасс.

С аналогичным заявлением Трасс выступила ещё 27 апреля на пасхальном банкете в Мэншн-Хаус — резиденции лорд-мэра лондонского Сити. Она назвала ложным выбор между евро-атлантической и индо-тихоокеанской безопасностью, подчеркнув, что в современном мире необходимо и то и другое.

«Нам требуется глобальное НАТО. Говоря это, я не имею в виду, что нужно расширить членство на страны из других регионов. Я имею в виду, что у НАТО должно быть глобальное видение, готовность решать глобальные угрозы», — пояснила глава британской дипломатии.

В связи с этим она отметила важность сотрудничества с такими союзниками, как Япония и Австралия, чтобы обеспечить защиту Тихоокеанского региона.



«Мы должны гарантировать, что у демократических стран наподобие Тайваня будет возможность защитить себя», — уточнила министр.

Она также утверждает, что нынешняя архитектура мировой безопасности потерпела крах.

«Давайте будем честны. Архитектура, которая была разработана для того, чтобы гарантировать мир и процветание, не сработала на Украине. Структуры в области экономики и безопасности, разработанные после Второй мировой войны и затем после холодной войны, потеряли форму», — сказала Трасс.

МИД Великобритании

Gettyimages.ru

При этом одним из рычагов формирования нового «справедливого» миропорядка она назвала торговлю и экономическую политику, призвав все страны «играть по правилам», чтобы иметь доступ к глобальным рынкам.

Наработки на будущее

Свои взгляды на будущую стратегию НАТО Лиз Трасс озвучила в преддверии саммита блока в Мадриде, который пройдёт в конце июня. На нём должна быть принята новая стратегическая концепция Североатлантического альянса. Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран — членов НАТО заявил, что основой альянса и стержнем его концепции является оборона и сдерживание, в том числе России.

Также по теме «Отсутствует политический диалог»: глава Минобороны Франции заявила о намерении пересмотреть стратегию НАТО Ряд стран НАТО намерены по инициативе Франции и Германии пересмотреть стратегическую концепцию альянса. Об этом рассказала глава...

«Могу сказать с уверенностью, что это будет в полной мере отражено в (новой. — RT) стратегической концепции», — приводит ТАСС его слова.

При этом Блинкен ушёл от ответа на вопрос, входят ли США в число тех стран блока, которые призывают строить отношения с Россией, руководствуясь исключительно принципом её сдерживания. Он также не стал комментировать статус Основополагающего акта Россия — НАТО, не уточнив, считают ли его в Вашингтоне утратившим силу.

Большую конкретику по этому вопросу представила глава МИД Германии Анналена Бербок. Выступая перед журналистами, она заявила, что ответственность за ликвидацию каналов диалога с Европой и НАТО лежит на России, которая якобы в одностороннем порядке разорвала договор.

Напомним, что Основополагающий акт Россия — НАТО был подписан 27 мая 1997 года президентом РФ Борисом Ельциным и тогдашним генсеком НАТО Хавьером Соланой. Этот документ регулирует отношения между Россией и странами альянса. В нём также прописан взаимный отказ от конфронтации и агрессивных мер. Однако с момента подписания договора НАТО не раз его нарушало, а с 2014 года связи между сторонами были фактически разорваны.

«Неоколониальное деление мира»

О глобальных амбициях НАТО говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров 14 мая на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. По его словам, сейчас проводится мысль, что НАТО в качестве авангарда сообщества демократий должно заменить ООН в вопросах мировой политики или хотя бы подчинить её себе. Для этого внедряется понятие «порядка, основанного на правилах», которых, впрочем, никто не видел, не обсуждал и не одобрял, добавил министр. При этом эти «правила» не предусматривают ни демократии, ни плюрализма даже внутри коллективного Запада, подчеркнул глава российской дипломатии.

«Речь идёт о возрождении жёсткой блоковой дисциплины, безоговорочного подчинения «союзников» диктату Вашингтона», — пояснил Лавров.

В качестве примера мировых игроков, всё больше утрачивающих свой суверенитет в угоду США, он привёл страны Евросоюза, который в вопросах безопасности постепенно сливается с НАТО. Глава российского МИД также напомнил, что изначально в период холодной войны «линия обороны» проходила по Берлинской стене, однако с тех пор уже неоднократно сдвигалась на восток.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Gettyimages.ru

«Сейчас они нам заявляют… что НАТО имеет глобальную ответственность за решение проблем безопасности, прежде всего в Индо-Тихоокеанском регионе. То есть следующая линия обороны будет сдвинута, как я понимаю, в район Южно-Китайского моря», — заявил Лавров.

В связи с этим он отметил, что сегодня стоит вопрос, каким будет дальнейшее мироустройство — справедливым и полицентричным или «небольшая группа стран сможет навязать международному сообществу неоколониальное деление мира».

В интересах США

По мнению ведущего эксперта Центра координации исследований РИСИ Сергея Ермакова, рассуждения Лиз Трасс о глобальном характере НАТО отвечают «политическому заказу» Соединённых Штатов, которые пытаются добиться всеобъемлющего лидерства.

«Соответственно, идея «глобального НАТО» подразумевает, чтобы альянс расширил свою географию, зону ответственности, то есть занялся в том числе и регионом, в котором есть интересы у Китая. А сдерживание КНР станет одним из ключевых вопросов на грядущем саммите в Мадриде», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Он также отметил, что тенденция к наделению блока глобальными функциями проявилась ещё в 2012 году на саммите в Чикаго. Тогда члены альянса сделали акцент на продвижении принципов партнёрства, политике расширения и вовлечении в орбиту НАТО новых стран, находящихся далеко за границами блока. При этом в реальности, как считает Ермаков, НАТО неспособно обеспечить безопасность даже Европы.

«Напротив, альянс подрывает архитектуру безопасности, что чревато всё новыми военными конфликтами в регионе. А причина в том, что в НАТО крайне избирательно относятся к такому всеобщему принципу, как неделимость безопасности, который обязались соблюдать», — пояснил эксперт.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман предположил, что в понимании главы британского МИД глобальное НАТО должно окончательно установить однополярный мир, к которому так стремится Вашингтон.

«То есть все страны в конечном итоге должны будут просто разместить на своей территории американские и британские военные базы и таким образом утратить свой военно-политический суверенитет», — сказал он в интервью RT.

Вместе с тем, отметил он, вряд ли все члены альянса поддержат такое амбициозное предложение. Одним из противников этой идеи, по мнению Фельдмана, может выступить Турция, которая осторожно относится к подобным инициативам, трезво оценивая все риски и издержки. Тем более что США сейчас активно пытаются втравить своих союзников в противостояние с Китаем, фактически развязывая против него гибридную войну, поскольку КНР наряду с Россией стоит на пути Вашингтона к глобальной гегемонии.

«Но это не означает, что Вашингтон не найдёт способ продавить курс на расширение, если всё-таки примется воплощать эту идею. И если он пойдёт на этот шаг, то это коренным образом изменит функционал альянса и может вызвать сопротивление других мировых игроков, которые не согласны с однополярным мироустройством. Возможно, это подтолкнёт их закрыть глаза на собственные разногласия и тоже сформировать некий альянс», — допустил Фельдман.