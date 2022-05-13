«Предпринять ответные шаги»: как Россия отреагировала на планы Финляндии срочно подать заявку на вступление в НАТО

В МИД РФ заявили, что финская сторона должна отдавать себе отчёт об ответственности и последствиях присоединения к Североатлантическому альянсу, которое нанесёт серьёзный ущерб отношениям Москвы и Хельсинки, а также «поддержанию стабильности и безопасности в Североевропейском регионе». Как сообщили в ведомстве, Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера «в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности». Ранее президент и премьер-министр Финляндии заявили, что Хельсинки нужно немедленно подать заявку на вступление в НАТО. По мнению экспертов, такое решение было принято под давлением США и руководства блока, которые намерены создать ещё один форпост для противодействия России.

Финляндия должна отдавать себе отчёт об ответственности и последствиях присоединения к НАТО, которое нанесёт серьёзный ущерб отношениям Москвы и Хельсинки, а также «поддержанию стабильности и безопасности в Североевропейском регионе», говорится в заявлении МИД РФ, размещённом на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности», — подчеркнули в МИД РФ.

Вступление в НАТО станет также прямым нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, говорится в заявлении.

«Прежде всего — Парижского мирного договора 1947 года, предусматривающего обязательство сторон не заключать союзы или участвовать в коалициях, направленных против одной из них, а также Договора 1992 года между Россией и Финляндией об основах отношений, которым установлено, что стороны будут воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости другой стороны, не будут использовать или разрешать использовать свою территорию для вооружённой агрессии против другой стороны», — пояснили в российском министерстве.

В ведомстве отметили, что цель НАТО, участники которого «напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства» в альянсе, — продолжить расширение к границам РФ, создать ещё один фланг для военной угрозы российской стороне.

«Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история», — заявили в российском МИД.

В министерстве также сообщили, что заявление президента и премьер-министра Финляндии Саули Ниинистё и Санны Марин, высказавшихся в пользу присоединения их государства к НАТО, «является радикальным изменением внешнеполитического курса страны».

«Ни заверения России об отсутствии каких-либо враждебных намерений в отношении Финляндии, ни долгая история добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества наших стран не убедили Хельсинки в преимуществах сохранения курса на военное неприсоединение», — отметили в российском ведомстве.

Ранее Ниинистё и Марин в своём совместном заявлении сообщили, что Финляндии необходимо срочно подать заявку на вхождение в альянс, поскольку членство в НАТО якобы «укрепит безопасность Финляндии», а членство страны в НАТО якобы «укрепит оборонный альянс в целом».

Президент Финляндии Саули Ниинистё

AFP

© Seppo Samuli / Lehtikuva

«Финляндия должна незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО. Мы надеемся, что шаги, которые всё ещё необходимо сделать на уровне страны для принятия данного решения, будут предприняты оперативно в течение ближайших нескольких дней», — говорится в заявлении президента и премьер-министра Финляндии.

В соседней Дании слова Ниинистё и Марин назвали «решительными». Как отметила датский премьер-министр Метте Фредериксен, заявление которой приводит в Twitter пресс-служба её канцелярии, королевство «с распростёртыми объятиями поприветствует Финляндию в НАТО».

«(Это. — RT) укрепит альянс и нашу общую безопасность. Дания приложит все усилия, чтобы способствовать скорейшему рассмотрению заявки после её официальной подачи», — сообщила Фредериксен.

Одобрил североатлантические устремления Финляндии и канцлер Германии Олаф Шольц, заверив Хельсинки «в полной поддержке немецкого правительства».

Политический контекст

Напомним, 28 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет Финляндию и Швецию в свой состав «с распростёртыми объятиями», если они решат подать соответствующую заявку. По его словам, обе страны — «ближайшие партнёры» блока, чьи вооружённые силы отвечают стандартам НАТО. При этом Столтенберг подчеркнул, что процедура вступления этих государств в альянс пройдёт быстро.

По данным западных СМИ, Хельсинки и Стокгольм намерены одновременно подать заявки на вступление в НАТО в начале следующей недели.

О своей поддержке вступления Финляндии и Швеции в блок заявили и США. Во время брифинга 2 мая пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сказал, что «тесные отношения» между США, Финляндией и Швецией на уровне вооружённых сил, «пожалуй, позволят нам перейти к более основательному обсуждению их оборонных потребностей».

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская сторона определённо поддерживает «любые решения финских лидеров и других сторон о подаче соответствующей заявки».

В свою очередь, президент Хорватии Зоран Миланович выступил против присоединения этих двух стран к НАТО, заявив журналистам, что наложит вето на членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе.

Ранее Миланович пояснил свою позицию тем, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс, по его мнению, «опасная авантюра», поскольку страна находится недалеко от Петербурга. Кроме того, он считает, что национальный парламент не должен ратифицировать вступление какого бы то ни было государства в НАТО, пока не произойдёт реформа избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

Комментируя в беседе с журналистами возможность вхождения финской стороны в Североатлантический альянс, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что очередное расширение НАТО не сделает континент «стабильным и безопасным». По его словам, ответные действия РФ будут зависеть от степени продвижения военной инфраструктуры альянса к российским границам.

«Часть агрессивного Запада»

По мнению ведущего эксперта Центра координации исследований РИСИ Сергея Ермакова, действующие власти Финляндии неслучайно сделали ставку на вхождение в Североатлантический альянс.

«На решение Хельсинки о присоединении к НАТО во многом повлияли активные призывы со стороны США и блока вступить в альянс, а также их пропаганда, формирующая негативный образ России. Под гнётом всего этого финское руководство намерено действовать в фарватере НАТО, быть частью глобального и агрессивного к РФ Запада во главе с США», — заявил аналитик в комментарии RT.

Однако после вступления в блок Финляндия фактически потеряет свой суверенитет, уверен Ермаков.

Учения с участием стран НАТО в Финляндии

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«В ключевых вопросах безопасности Хельсинки будет вынужден действовать заодно со своими союзниками по блоку. Это часто может быть невыгодно самой финской стороне, но у неё не будет возможности отстаивать свою позицию, поскольку её никто не захочет слышать в блоке — в первую очередь США, которые готовы любой ценой добиваться своего глобального доминирования на планете», — отметил эксперт.

Как считает Ермаков, вступление Финляндии в НАТО способно дать блоку дополнительные возможности в военно-стратегическом плане, однако вместе с тем точно принесёт и много проблем самой Финляндии.

«Финская сторона превратится в ещё один инструмент решения военно-политических вопросов для США и Североатлантического альянса, в первую очередь в рамках противодействия России. Поэтому Москва будет вынуждена оперативно реагировать на такой вызов своей нацбезопасности, укреплять границы и расширять зону военной инфраструктуры, которая не позволит свободно маневрировать вооружённым силам недружественных государств вблизи территорий РФ. Ставка будет делаться на новейшие виды перспективных вооружений», — подчеркнул аналитик.

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также считает, что Финляндия решила вступить в НАТО под давлением Соединённых Штатов и руководства самого альянса.

«Хельсинки просто послушали «старшего брата» в лице Вашингтона, который ясно дал понять, что необходимо делать финской стороне. Об этом же твердили и в НАТО, по мнению которого теперь весь цивилизованный Запад должен быть по одну сторону баррикад, то есть против России. Что касается отношений с РФ, то сейчас это приоритетный вопрос для США и альянса, и все их союзники, как они считают, должны занимать одинаковую непримиримую позицию», — заявил аналитик в комментарии RT.

Брутер напомнил, что с вступлением Финляндии в блок сухопутная граница между НАТО и РФ увеличится в два раза, а значит, увеличится и количество потенциальных угроз для российской национальной безопасности.

«Присоединение финской стороны к альянсу крайне негативно повлияет на международную стабильность. Это создаст дополнительную напряжённость — ещё на одном фланге НАТО у российских границ могут быть размещены войска блока. То есть будет создан очередной форпост для противодействия РФ», — считает эксперт.

Как заявил Брутер, это приведёт к тому, что Россия будет вынуждена усилить безопасность своих рубежей, применяя военно-технические методы.

«В первую очередь РФ начнёт выдвигать передовые соединения на границу с Финляндией», — полагает аналитик.

Символика НАТО

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По мнению Брутера, поскольку США и НАТО очень заинтересованы во вступлении финской стороны в блок, после подачи соответствующей заявки государство будет принято в альянс в кратчайшие сроки.

«Причём это произойдёт без всяких длительных процедур, которые НАТО пытается прописывать другим странам. При этом хорватского президента американские и натовские власти попросят попридержать своё мнение при себе — со свойственной Западу либеральной моделью поведения ему просто заткнут рот. При этом Финляндию примут в НАТО вместе со Швецией. И все эти вопросы могут быть решены до конца июня или самое позднее — до конца текущего года», — заключил эксперт.