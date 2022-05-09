«Шла подготовка к вторжению на наши исторические земли»: Путин заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессии

Владимир Путин заявил, что страны НАТО не захотели обсуждать с Россией гарантии безопасности, начав вместо этого освоение прилегающих к российским границам территорий. В ходе выступления перед участниками парада Победы президент отметил, что в условиях формирования чужой военной инфраструктуры у границ РФ столкновение с неонацистами, на которых сделали ставку в США, было неизбежным. Как подчеркнул Путин, Россия приняла единственно верное решение, дав упреждающий отпор агрессии.

Владимир Путин в ходе выступления перед участниками парада в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне напомнил, что Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности.

Президент отметил, что в конце 2021 года Россия предложила западным государствам заключить договор о гарантиях безопасности. Однако, как напомнил Путин, страны НАТО не захотели услышать призыв российской стороны.

«В открытую шла подготовка к очередной карательной операции в Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий», — сказал президент.

Он подчеркнул, что у российских границ планомерно создавалась непосредственная угроза. В связи с этим президент упомянул о развёртывании военной инфраструктуры, работе зарубежных советников и поставках современного оружия из стран НАТО.

«Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия дала упреждающий отпор агрессии, приняв вынужденное, своевременное и единственно правильное решение.

Обращаясь к военнослужащим Донбасса и российским военным, которые выполняют задачи на Украине, Путин отметил, что они сражаются за будущее Родины.

«Вы сражаетесь за Родину, за её будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия остаётся приверженной любви к Родине и традиционным ценностям. На Западе, как отметил Путин, подобные тысячелетние ценности, по всей видимости, решили «отменить».

«Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечёркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу», — заключил президент.

«Попытка ублажать агрессора оказалась ошибкой»

Президент ранее подробно останавливался на вопросе стремления России договориться со странами Запада о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. В приуроченном к началу спецоперации на Украине обращении президент заявил, что старания Москвы в этом направлении оказались тщетными, поскольку российскую сторону никто не послушал.

«Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами», — сказал президент в обращении, опубликованном 24 февраля.

Путин привёл примеры из истории, связанные с началом Великой Отечественной войны, напомнив о стремлении Советского Союза оттянуть этот момент.

«Мы хорошо знаем из истории, как в 1940 году и в начале 1941 года прошлого века Советский Союз всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Для этого в том числе старался буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения. А те шаги, которые всё же были в конце концов предприняты, уже катастрофически запоздали», — отметил Путин.

В результате страна оказалась не готова в полную силу встретить нашествие нацистской Германии, подчеркнул российский лидер. Путин добавил, что врага в конечном счёте удалось остановить, а затем и победить, но колоссальной ценой.

«Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные стратегически важные территории и миллионы людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права», — заключил президент в своём выступлении, опубликованном 24 февраля.