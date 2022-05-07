Генсек НАТО заявил, что альянс осознанно не является стороной конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что альянс осознанно не является стороной конфликта на Украине.

Он отметил необходимость «сделать всё», чтобы ситуация на Украине «не распространилась на другие страны». По словам Столтенберга, поэтому НАТО не посылает на Украину свои войска.

«Мы массово поддерживаем страну, но НАТО осознанно не является стороной конфликта», — сказал генсек НАТО.

По его словам, на восточном фланге НАТО увеличивается количество войск и техники для «защиты» членов альянса.

Ранее сообщалось, что НАТО проведёт 19 мая встречу начальников генштабов с участием представителей Украины, Швеции и Финляндии, а также стран — партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.