Песков прокомментировал планы вступления Финляндии в НАТО
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
«Очередное расширение НАТО не делает наш континент стабильным и безопасным», — ответил Песков на вопрос, будет ли вступление Финляндии в альянс угрозой безопасности России.
По его словам, ответные действия России будут зависеть от степени продвижения военной инфраструктуры альянса к российским границам.
Ранее президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО. В их совместном заявлении говорится, что необходимо срочно подать заявку на вступление в альянс.