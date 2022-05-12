Песков прокомментировал планы вступления Финляндии в НАТО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возможность вступления Финляндии в Североатлантический альянс, заявил, что это не делает континент стабильным и безопасным.

«Очередное расширение НАТО не делает наш континент стабильным и безопасным», — ответил Песков на вопрос, будет ли вступление Финляндии в альянс угрозой безопасности России.

По его словам, ответные действия России будут зависеть от степени продвижения военной инфраструктуры альянса к российским границам.

Ранее президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО. В их совместном заявлении говорится, что необходимо срочно подать заявку на вступление в альянс.