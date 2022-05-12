Президент и премьер Финляндии призвали подать заявку на членство страны в НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО. В их совместном заявлении говорится, что необходимо срочно подать заявку на вступление в альянс.

В заявлении, опубликованном на сайте финского президента, говорится, что членство Финляндии в НАТО укрепит безопасность страны.

«Финляндия должна безотлагательно подать заявку на членство в НАТО», — отмечается в нём.

Президент и премьер Финляндии также выразили надежду, что шаги, необходимые для принятия этого решения, будут сделаны в течение следующих нескольких дней.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО в рамках предстоящего саммита в Мадриде.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в состав альянса, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.