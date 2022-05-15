Блинкен: новая стратегия НАТО коснётся сдерживания России
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу американской дипломатии, новая стратегия альянса с акцентом на «защиту и сдерживание» будет проработана и впоследствии обсуждена на саммите в Мадриде в июне.
«Это включает защиту и сдерживание агрессии России. Думаю, это будет полностью отражено в стратегической концепции», — пояснил Блинкен.
Он также отметил приверженность всех стран НАТО сохранению санкций против России в течение продолжительного времени.
Замминистра финансов США Уолли Адейемо ранее в ходе встречи с представителями ряда иностранных финансовых организаций предупредил их о рисках подпадания под вторичные санкции в случае содействия уклонению от антироссийских санкций.