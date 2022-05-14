Минфин США пригрозил санкциями банкам других стран за содействие уклонению от рестрикций

Замминистра финансов США Уолли Адейемо в ходе встречи с представителями ряда иностранных финансовых организаций предупредил их о рисках подпадания под вторичные санкции в случае содействия уклонению от антироссийских санкций.

Об этом говорится в заявлении американского Министерства финансов.

В сообщении уточняется, что Адейемо передал представителям зарубежных банков информацию «о рисках содействия такому уклонению, в том числе риск подпадания под вторичные санкции».

Также в Минфине США заявили, что планируют реализовать стратегию борьбы с такими нарушениями, как, в частности, обход антироссийских санкций.

В том числе американские власти заявили о намерении активнее выявлять «скрытые в США активы» российских предпринимателей.