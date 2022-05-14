Минфин США пригрозил санкциями банкам других стран за содействие уклонению от рестрикций
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Об этом говорится в заявлении американского Министерства финансов.
В сообщении уточняется, что Адейемо передал представителям зарубежных банков информацию «о рисках содействия такому уклонению, в том числе риск подпадания под вторичные санкции».
Также в Минфине США заявили, что планируют реализовать стратегию борьбы с такими нарушениями, как, в частности, обход антироссийских санкций.
В том числе американские власти заявили о намерении активнее выявлять «скрытые в США активы» российских предпринимателей.