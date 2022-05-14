Минфин США пригрозил санкциями банкам других стран за содействие уклонению от рестрикций

Короткая ссылка
Замминистра финансов США Уолли Адейемо в ходе встречи с представителями ряда иностранных финансовых организаций предупредил их о рисках подпадания под вторичные санкции в случае содействия уклонению от антироссийских санкций.
Минфин США пригрозил санкциями банкам других стран за содействие уклонению от рестрикций
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении американского Министерства финансов.

В сообщении уточняется, что Адейемо передал представителям зарубежных банков информацию «о рисках содействия такому уклонению, в том числе риск подпадания под вторичные санкции».

Также в Минфине США заявили, что планируют реализовать стратегию борьбы с такими нарушениями, как, в частности, обход антироссийских санкций.

В том числе американские власти заявили о намерении активнее выявлять «скрытые в США активы» российских предпринимателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить