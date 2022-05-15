Блинкен заявил о приверженности НАТО сохранению антироссийских санкций на длительный срок
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«Полны решимости продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности, сохранять санкции, экспортный контроль и дипломатическое давление на Россию столько времени, сколько потребуется», — цитирует его ТАСС.
Замминистра финансов США Уолли Адейемо в ходе встречи с представителями ряда иностранных финансовых организаций предупредил их о рисках подпадания под вторичные санкции в случае содействия уклонению от антироссийских санкций.
Также в Минфине США заявили, что планируют реализовать стратегию борьбы с такими нарушениями, как, в частности, обход антироссийских санкций.