«Прекратить применять множественные стандарты»: что стоит за ответом Китая на призыв стран G7 не поддерживать Россию

Китай призвал страны группы G7 прекратить ввод незаконных санкций и сфокусироваться на мире. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он назвал неприемлемым призыв глав дипломатий стран G7 к Пекину не поддерживать Россию и не подрывать введённые против неё ограничения. Лицзянь заявил, что страны «Большой семёрки» должны прекратить применять множественные стандарты в политике и направлять свои корабли и самолёты к границам других стран. Эксперты отмечают, что, несмотря на отсутствие заявлений о прямой поддержке РФ со стороны КНР по Украине, позиции Пекина и Москвы по ситуации в мире всё больше сближаются.

Пекин призвал страны группы G7 перестать вводить незаконные санкции и сфокусироваться на мире. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы призываем страны «Большой семёрки» по-настоящему сфокусироваться на мире и развитии во всём мире, прекратить применять двойные или даже множественные стандарты, прекратить по поводу и без направлять военные самолёты и корабли к порогу других стран для демонстрации своей силы», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Чжао Лицзянь также призвал страны G7 «прекратить при всяком удобном случае направляться в другие страны для организации «цветных революций», вводить незаконные санкции в отношении других стран или использовать экстерриториальную юрисдикцию».

Кроме того, страны «Большой семёрки» должны перестать давить на Пекин, клеветать на него и вмешиваться в его внутренние дела.

«Игнорирование позиции Китая и объективных фактов, грубое вмешательство во внутренние дела КНР, злонамеренная клевета на Китай и очередное использование российско-украинского конфликта для оказания давления на Китай — это всё абсурдная риторика, не стоящая хлопот», — сказал Лицзянь.

Встреча по давлению

Ранее министры иностранных дел стран G7 провели встречу в Германии, на которой, помимо всего прочего, договорились усилить изоляцию Россию во всех сферах из-за спецоперации на Украине. Так, секторы экономики, от которых наиболее сильно зависит Россия, должны быть подвергнуты ещё более жёстким санкциям, заявили они.

Кроме того, главы МИД стран G7 заявили, что никогда не признают изменения границ Украины, включая Крым. Также они пообещали продолжить предоставление киевскому режиму оружия.

В своём итоговом коммюнике главы дипломатий стран «семёрки» также обратились к Пекину, который они призвали «поддержать в соответствии с международным правом суверенитет Украины, её независимость и целостность её международно-признанных границ, а также решительно призвать Россию прекратить военную агрессию против Украины».

Саммит G7 в 2021 году в Великобритании

AP

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Кроме того, страны G7 в своём обращении к КНР добавили, что Пекину не следует помогать Москве и обходить санкции, введённые против РФ после начала спецоперации.

«Мы призываем Китай не оказывать России содействие в её агрессивной войне против Украины, не подрывать санкции, введённые в отношении России за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, не оправдывать действия России на Украине и воздержаться от манипулирования информацией, распространения дезинформации и других способов легитимизации агрессивной войны России против Украины», — говорится в заявлении.

Однако в нём не уточняется, какими именно могут быть последствия.

Чжао Лицзянь назвал этот призыв неуместным и напомнил о независимой позиции Пекина.

«Китай всегда решает проблемы, занимая независимую позицию. Мы выступаем однозначно против односторонних санкций, которые не учитывают международное право и роль ООН», — приводит слова дипломата ТАСС.

Он добавил, что санкции не способны урегулировать конфликт, а только создадут новые и сложные проблемы. Китай, добавил Чжао Лицзянь, ожидает от «семёрки» других политических решений для урегулирования ситуации вокруг Украины. При этом Пекин не оставит без внимания действия стран Запада, если они начнут ущемлять китайские национальные интересы под предлогом несоблюдения санкций, подчеркнул дипломат.

Заявление глав МИД стран «Большой семёрки» прокомментировали и в Москве. Так, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал их требования вмешательством в дела КНР.

«Страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе санкций, не оправдывать её действия и не оказывать ей военную помощь. Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намёк, что мы и вас наказать можем, ежели что», — написал он в своём Telegram-канале.

Геополитический тыл

Напомним, ранее США призывали Китай не оказывать помощь России и применить необходимое влияние для воздействия на Москву в связи с событиями на Украине. В середине апреля глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в противном случае КНР пожертвует своей репутацией в мировом сообществе.

Стоит отметить, что официальные лица КНР воздерживаются от заявлений, которые выражали бы прямую поддержку действий РФ на Украине. Однако Пекин неоднократно давал понять, что принимает во внимание и понимает позицию Москвы касательно нынешней военно-политической ситуации в мире.

Пекин

Gettyimages.ru

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Ещё до начала военной операции РФ на Украине китайская газета Global Times писала, что Западу не следует провоцировать Москву, а нужно прислушаться к законным опасениям по безопасности в Европе.

В марте Global Times опубликовала материал, в котором отмечала, что США пытаются использовать ситуацию на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой. Газета отмечает, что Россия является крупной независимой державой, а требования Вашингтона повлиять на неё назвала несерьёзными.

Несмотря на отсутствие прямых заявлений о поддержке России, очевидно, что Китай начинает испытывать раздражение от попыток стран Запада давить на него по украинскому вопросу и всё больше сходится в позициях с Москвой, сказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Китай пытается не допустить со стороны западных стран в своём отношении действий, которые были сделаны в отношении России. Запад сейчас на России демонстрирует, какие инструменты сдерживания могут быть применены в отношении Китая. Пекин предостерегает в первую очередь эти страны от подобных действий, потому что прекрасно понимает, что если разберутся с Россией, то Китай следующий на очереди», — рассказал политолог.

Ещё до начала спецоперации на Украине Вашингтон по сути сформировал новый антикитайский военный альянс под эгидой партнёрства AUKUS, напомнил Константин Блохин.

«Китай видит, как формируются новые блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тенденция к разделению по альянсам продолжает усиливаться, это подтверждает изменение статуса таких стран как Финляндия и Швеция. В такой ситуации трудно придерживаться нейтралитета. Нужно занимать конкретную позицию, потому что идёт формирование новой блоковой системы», — отметил эксперт.

Китай должен осознать, что, несмотря на интеграцию его экономики с США, он будет следующим на очереди в качестве цели политики максимального давления и сдерживания, считает Константин Блохин.

«Если будет устранена Россия, то ему искать поддержки не от кого. Китай будет крайне уязвим без России, он будет изолирован со всех сторон, он лишится доступа к энергоресурсам», — подчеркнул собеседник RT.

Китай очевидно проводит параллель между ситуацией в Восточной Европе, с тем, что происходит вблизи его берегов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, отметил в интервью RT эксперт Центра исследования проблем мирового социализма в Академии общественных наук Китая Евгений Грачиков.

«Между ними есть прямая зависимость. Китай недоволен активностью военных кораблей США в Южно-Китайском море, и он видит прямую угрозу в распространении влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для Пекина не безразлично, что коллективный Запад может подойти к нему всеми своими силами. Китай пока что поддерживает Россию негласно, исходя из понимания того, что Россия является его своеобразным геополитическим тылом», — подчеркнул аналитик.

Также Пекин не может принять точку зрения стран Запада о том, что их ценности являются универсальными для всех стран и обществ мира, пояснил Евгений Грачиков.

«Это точка зрения о том, что Запад формулирует универсальные ценности, а весь остальной мир за пределами Запада может формулировать только локальные взгляды, которые не являются ценными. Поэтому все страны за пределами Запада должны брать с него пример, перенимать модель поведения и политические установки, в том числе по правам человека. Заявление МИД КНР является ответом на эту позицию исключительности в международных отношениях», — заключил собеседник RT.