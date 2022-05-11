«Равносильно экономической атомной бомбе»: почему в ЕС не могут договориться о запрете на импорт российской нефти

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, страна поддержит нефтяное эмбарго против России, только если Еврокомиссия поможет решить последующие проблемы. Однако у Брюсселя пока нет предложений на этот счёт. В Будапеште в то же время опасаются, что запрет на импорт энергоносителей из РФ приведёт к ажиотажному всплеску цен на топливо и будет равносилен экономической атомной бомбе. Позиция венгерских властей по-прежнему не даёт Евросоюзу утвердить новый пакет санкций в отношении Москвы. На этом фоне в самом ЕС уже выступают за отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений. По мнению экспертов, если Евросоюз всё же откажется покупать сырьё у России, найти альтернативу будет сложно, а поставки от других продавцов обойдутся гораздо дороже.

Венгрия может поддержать запрет на импорт нефти из России только в том случае, если Европейская комиссия поможет Будапешту справиться с последствиями такого шага. Вместе с тем Евросоюз пока не предлагает никаких решений возможных проблем. Об этом в среду, 11 мая, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, эмбарго на поставки российского сырья не должно распространяться на трубопроводную нефть. В противном случае ограничения серьёзно повлияют на обеспечение стабильного энергоснабжения Венгрии, подчеркнул министр.

«Это предложение равносильно экономической атомной бомбе. В Венгрии цены на топливо вырастут на 55—60%. Их повышение повлечёт за собой рост цен на все товары. Страна этого не выдержит», — приводит ТАСС слова Сийярто.

С начала мая страны ЕС пытаются согласовать шестой пакет санкций в отношении Москвы. Как ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые ограничения подразумевают в том числе отказ от закупок российской нефти.

Между тем государствам региона пока не удаётся достигнуть единства в этом вопросе. Ряд участников объединения выступают категорически против запрета на импорт сырья из РФ.

«У таких стран, как Венгрия, есть объективные причины, когда они говорят, что у них нет берегов для нефтяных танкеров и трубопроводов. Нам нужно решение, которое подходит всем», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Для введения новых санкций их должны одобрить сразу все 27 стран ЕС. Впрочем, на фоне возникших противоречий внутри объединения некоторые европейские политики предлагают отменить принцип единогласного голосования при принятии ключевых решений для союза. В частности, инициативу поддержали Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Марио Драги.

04 May 2022 Members of the European Parliament sit during a voting session in the plenary hall of the European Parliament. The EU Parliament is focused on discussing the issue of Ukraine. Expected is the presentation of a sixth package of sanctions, which includes the exit from Russian oil

Gettyimages.ru

© Philipp von Ditfurth/picture alliance

Тем не менее если Евросоюз всё же решит отказаться от импорта сырья из России закупки у других поставщиков обойдутся гораздо дороже. Таким мнением в разговоре с RT поделился специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Замещать по тем же ценам, по которым в Европе покупали российскую нефть, будет проблематично. В большинстве своём объёмы уже законтрактованы, а продавцы со свободными запасами будут пользоваться острой нуждой европейских государств и продавать им сырьё по завышенной стоимости», — предположил Вавилов.

Вместе с тем, согласно оценке ОПЕК, на сегодняшний день в мире нет свободных мощностей для замены энергосырья из России. Об этом ранее заявлял генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо.

«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объёме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то ещё, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определённо ощутит энергетический рынок», — заявлял Баркиндо.

Отметим, что Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Европу. По последним данным Евростата, в 2020 году Москва обеспечивала 37% потребностей ЕС в этом виде топлива. На тот момент активнее всего российскую нефть закупали Германия (34% поставок шли из РФ), Чехия (49%), Венгрия (61%), Польша (72%), Литва (73%), Финляндия (84%) и Словакия (100%).

Также по теме «В связи с неоплатой в рублях»: «Газпром» приостановил поставки топлива в Польшу и Болгарию На торгах в среду, 27 апреля, цены на газ в Европе поднимались более чем на 23% и впервые с начала месяца достигали $1390 за 1 тыс....

Как рассказал RT директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, Россия в основном поставляет нефть в ЕС по трубопроводам. Для получения сырья из других стран Европе потребуется большое количество танкеров, а такое масштабное обновление флота может занять продолжительное время, считает эксперт.

«Также стоит отметить, что мы поставляем в Европу особый сорт нефти — высокосернистую Urals. У ЕС под этот вид сырья уже построены заводы, и перенастроить оборудование быстро не удастся. Придётся заключать новые контракты с другими партнёрами и ещё решать ряд логистических проблем», — добавил Танурков.

Таким образом, в текущих условиях запрет на поставки нефти из России обернётся новой волной удорожания топлива во всём Евросоюзе, считают специалисты. Это, по мнению экспертов, приведёт к ещё большему повышению цен на товары и услуги в странах объединения.

Согласно предварительным оценкам Евростата, в апреле годовая инфляция в еврозоне уже обновила исторический рекорд и достигла 7,5%. Аналитики при этом не исключают, что в дальнейшем показатель может дополнительно вырасти.

«Важный вопрос ещё заключается в том, что будет, если Европа захочет отменить санкции после завершения конфликта на Украине? Какими тогда будут торговые взаимоотношения России и ЕС? Далеко не факт, что Москва возобновит поставки топлива в страны Евросоюза, учитывая прирост новых клиентов. Поэтому эмбарго может сильно ударить по европейской экономике, которая продолжит тонуть в инфляции», — отметил Николай Вавилов.

Альтернативный маршрут

Примечательно, что на фоне обсуждаемых в ЕС санкций российские нефтяные компании уже начали продавать нефть ряду новых покупателей, включая потребителей из азиатских стран. Об этом ранее в беседе с журналистами сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Безусловно, они (компании. — RT) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объёмов (экспорта нефти. — RT) поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — заявлял Новак.

Ключевыми импортёрами российской нефти в Азии сегодня выступают Индия и Китай, отметил Николай Вавилов. По его словам, в настоящий момент Москва предоставляет своим партнёрам в регионе значительные скидки. Впрочем, цена продаваемой нефти по-прежнему почти вдвое превышает уровень, заложенный в бюджете РФ на 2022 год.

Gettyimages.ru

© Bloomberg Creative

Согласно оценке российский властей, за счёт полученных в текущем году нефтегазовых доходов объём резервного фонда правительства увеличится на 791,6 млрд рублей. Как уточнили в кабмине, средства планируется направить на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.

В первую очередь деньги могут пойти на индексацию социальных выплат в России. Таким мнением в беседе с RT поделился руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

В середине марта президент Владимир Путин анонсировал дополнительное повышение пенсий, пособий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. По мнению Никиты Масленникова, инициатива позволит компенсировать россиянам инфляцию и тем самым поддержать доходы граждан.

«Кроме того, власти могут потратить деньги на медицину в условиях пандемии. Вирусологи прогнозируют новый виток распространения COVID-19 в стране. На оказание оперативной помощи, поддержку медработников и увеличение коечного фонда может пойти часть средств и растущих допдоходов от нефти. Также деньги можно направить на помощь сельскому хозяйству при сборе урожая. Отрасли необходимы дотации на закупку техники и увеличении штата на сбор посевных площадей», — объяснил специалист.