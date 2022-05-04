Двухлетний минимум: курс доллара на Мосбирже опускался ниже 69 рублей

На первых торгах мая курс доллара впервые почти за два года опускался ниже 69 рублей. Курс евро также обновил двухлетний минимум и достигал отметки 72 рубля. Как объясняют эксперты, спрос на иностранную валюту в России по-прежнему остаётся ниже предложения. При этом рынок уже практически не реагирует на новые санкции Запада. В среду, 4 мая, Евросоюз сообщил о планах отказаться от закупок российской нефти. Впрочем, по мнению специалистов, такое решение может ударить по экономике ЕС и привести к росту цен на сырьё, что положительно скажется на рубле. Как могут измениться курсы доллара и евро до конца весны — в материале RT.

В среду, 4 мая, российская валюта заметно укрепляется на Московской бирже. В начале торгов курс доллара снижался на 3,3%, до 68,63 рубля — самого низкого уровня с июня 2020 года. Курс евро при этом опускался на 3,7% — до 72 рублей. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в феврале 2020-го.

Главной причиной удорожания рубля по-прежнему остаётся сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты в России. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Импорт в страну подавлен санкциями и контрмерами Центробанка на движение капитала, а экспорт всё так же обширен. Кроме этого, экспортёры сырья всё ещё обязаны продавать 80% своей валютной выручки, но ЦБ уже анонсировал снижение данной планки до 50%. Пока этот момент не наступил, рубль проявляет прыть, а доллар и евро падают», — объяснил Зельцер.

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С конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

Всего в отношении Москвы введено уже больше 10 тыс. ограничений, о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Изначально действия западных стран вызвали эмоциональную реакцию российского рынка. Если на момент объявления о первых ограничительных мерах курс доллара колебался в диапазоне 76—80 рублей, а курс евро — в районе 86—91 рубля, то уже в начале марта значения ненадолго поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно.

Для стабилизации обстановки власти приняли комплекс мер. Помимо обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, кабмин отменил НДС для граждан при покупке золота. Параллельно ЦБ временно повышал ключевую ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и закрыл доступ иностранцам к биржевой торговле.

«Санкции приобрели постоянный характер, но сейчас они уже не приводят к ослаблению рубля, а даже, напротив, способствуют укреплению нацвалюты. Дело в том, что чем сильнее на Россию давят западные страны, тем дольше будут удерживаться контрмеры, поддерживающие рубль», — отметил Михаил Зельцер.

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4 мая Европейский союз планирует объявить о шестом пакете санкций против России. Как сообщила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые ограничения подразумевают в том числе отказ стран ЕС от закупок российской нефти.

Впрочем, рестрикции не окажут серьёзного влияния на динамику рубля. Таким мнением с RT поделилась ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

«Рубль уже не реагирует на сообщения о новых ограничениях, так как эти события ожидаемы. Конечно, мы всё ещё можем увидеть некоторую реакцию рынка непосредственно после введения санкций. Однако обсуждение эмбарго на импорт российской нефти объективно подталкивает рост цен на нефть, а для рубля это как раз благоприятное событие», — объяснила Мильчакова.

Между тем самим государствам Евросоюза будет непросто отказаться от закупок углеводородов у Москвы, считают специалисты. Так, Россия остаётся крупнейшим поставщиком энергоносителей в Европу. По последним данным Евростата, в 2020 году страна обеспечивала 37% потребностей ЕС в нефти.

«Эти санкции бьют по Европе напрямую. Подробности мы узнаем в ближайшее время, но очевидно, что запрет на поставку сырья из России сильно ухудшит конкурентные преимущества экономик стран — санкционеров. Отсюда и неудивительно, что курс евро рухнул до уровней февраля 2020 года», — подчеркнул Михаил Зельцер.

В текущих условиях российская валюта может ещё немного подорожать в ближайшее время. Такую точку зрения в разговоре с RT озвучил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«У рубля есть все предпосылки для дальнейшего укрепления. Даже на фоне снижения спроса на российские энергоносители объём поступающей в страну валюты превышает спрос на неё, что и служит основным фактором удорожания национальной валюты», — рассказал Джиоев.

Впрочем, по словам аналитиков, слишком крепкий рубль невыгоден для российского бюджета, поскольку дорогая нацвалюта снижает объём поступлений от экспорта в казну. В результате Центробанк может ослабить меры поддержки рубля, не исключают эксперты.

Таким образом, до конца мая курсы доллара и евро могут колебаться в широких диапазонах — 69—79 и 72—80 рублей соответственно, считает Наталья Мильчакова. Михаил Зельцер также допускает возвращение курса доллара на уровень выше 70 рублей. В то же время, как отметил специалист, причин для роста показателя до 80 рублей сегодня нет.