Валютный ориентир: могут ли сравняться курсы доллара и евро

На фоне санкционной риторики Запада против России европейская валюта на мировом рынке подешевела до минимума за последние пять лет. Как объясняют эксперты, удорожание энергоносителей и рекордный рост инфляции привели к резкому падению экономических настроений в еврозоне. Ситуацию при этом усугубляют растущие противоречия внутри ЕС относительно оплаты российского газа и введения эмбарго на импорт углеводородов из РФ. В этих условиях специалисты высоко оценивают вероятность дальнейшего ослабления единой европейской валюты. При этом аналитики не исключают, что курсы евро и доллара впервые за 20 лет могут сравняться.

С начала 2022 года европейская валюта заметно подешевела на международном рынке. За последние четыре месяца курс евро по отношению к доллару опустился на 7,3% и сейчас находится вблизи отметки $1,054. При этом в конце апреля показатель ненадолго снижался до $1,047 — самого низкого уровня с января 2017-го.

Наблюдаемая динамика во многом связана с резким ухудшением ситуации в экономике Европы. Таким мнением с RT поделился начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

«Слабость евро по отношению к доллару обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Среди них, например, энергетический кризис в ЕС из-за высоких цен на нефть и рисков сбоя газовых поставок из России. Кроме того, есть угроза стагфляции или даже рецессии в Европе на фоне украинского конфликта», — рассказал Шульгин.

Напомним, с конца февраля Евросоюз вместе с США и некоторыми другими государствами продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

Как отмечают специалисты, ограничения ЕС в отношении Москвы привели к значимому удорожанию энергоносителей в регионе. Это, в свою очередь, обернулось рекордным увеличениям стоимости целого ряда других товаров и услуг.

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Так, по предварительным оценкам, в апреле уровень годовой инфляции в еврозоне вырос до 7,5%. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений, о чём свидетельствуют данные Евростата.

В сложившихся обстоятельствах в странах Европы фиксируются крайне пессимистичные потребительские настроения. Об этом RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

«Например, в Германии ожидания граждан в отношении будущих доходов ухудшились, склонность к сбережениям увеличилась, что будет мешать росту экономики. В дальнейшем сокращение потребительских расходов скажется как на корпоративных, так и на государственных доходах», — отметил Миронюк.

Ситуацию при этом усугубляют растущие разногласия государств ЕС в отношении дальнейшей санкционной политики против Москвы. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее европейские власти активно обсуждали введение эмбарго на импорт природного газа и нефти из России. Впрочем, страны региона так и не достигли единства в этом вопросе. Ряд государств ЕС выступили категорически против запрета на покупки сырья у РФ.

Более того, в то время как часть стран Евросоюза отказалась платить за российский газ рублями, некоторые участники объединения всё же согласились на условия Москвы.

«Происходящее сейчас на фоне новых правил оплаты газа из России ярко демонстрирует, что в ЕС назрело много противоречий. Не все страны готовы идти на какие-либо компромиссы и ущемления ради единой политической линии союза. Это также является одной из причин ослабления евро», — считает Разуваев.

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Помимо этого, давление на евро оказывает общее укрепление американской валюты на мировом рынке. Так, с начала 2022 года индекс доллара (DXY) к корзине других резервных валют вырос почти на 8% и в апреле превышал отметку 103,9 пункта — впервые за последние 20 лет.

Доллар стал дорожать после того, как в марте Федеральная резервная система (ФРС) Штатов повысила свою базовую процентную ставку с 0—0,25 до 0,25—0,5% годовых. По словам Михаила Шульгина, уже к концу текущего года значение может вырасти до 2,5—2,75% годовых. Такое ужесточение монетарной политики традиционно охлаждает экономическую активность в стране и тем самым позволяет сдержать инфляцию, а также способствует укреплению нацвалюты.

Для поддержки евро и борьбы с повышением цен Европейский центральный банк (ЕЦБ) также мог бы поднять свою ставку. Впрочем, в сложившихся обстоятельствах данное решение будет затруднительным для регулятора, считает Михаил Шульгин.

«По некоторым оценкам, к концу года депозитная ставка ЕЦБ может подняться с текущих -0,5 до 0,5% годовых. Однако эти ожидания могут не сбыться, так как высокие цены на энергоносители, кризис поставок газа из России и ситуация на Украине могут оказать значительное негативное влияние на экономический рост в Европе, не позволяя ЕЦБ поднять ставку до 0,5%», — отметил специалист.

По мнению аналитиков, в текущих условиях европейская валюта продолжит дешеветь по отношению к американской. Более того, уже к концу 2022 года не исключено возникновение паритета, считают эксперты. Другими словами, курсы доллара и евро могут сравняться. В последний раз аналогичную ситуацию можно было наблюдать ещё в 2002-м.

«Точные сроки наступления паритета зависят от дальнейшей политики ЕЦБ, как регулятор будет поддерживать курс евро и станет ли поднимать ставку. Думаю, ориентиром станет отметка в 75 рублей за евро и доллар. Это объективный и комфортный рубеж для российской финансовой системы», — заключил Александр Разуваев.