Впервые с марта 2020 года: курс евро на Мосбирже опускался ниже 76 рублей

Во вторник, 26 апреля, курс евро на Московской бирже впервые с марта 2020 года опускался ниже отметки 76 рублей. Курс доллара при этом снижался до 72 рублей. Как объясняют эксперты, поддержку нацвалюте по-прежнему оказывают меры правительства и Центробанка. Помимо этого, рубль положительно реагирует на растущие разногласия внутри Евросоюза по поводу дальнейших антироссийских санкций. Ряд стран ЕС выступают против запрета на покупки энергосырья у Москвы. Между тем ухудшение ситуации в экономике еврозоны оказывает давление на единую валюту региона. В этих условиях специалисты не исключают, что уже до конца текущего года курсы доллара и евро могут сравняться.

Во вторник, 26 апреля, российская валюта укрепляется на Московской бирже. В начале торгов курс доллара снижался на 1,5% — до 72,06 рубля. Курс евро при этом опускался на 1,6%, до 75,95 рубля — самого низкого уровня с начала марта 2020 года. Таким образом, показатель вернулся к допандемийным значениям.

За последние полтора месяца нацвалюта подорожала по отношению к американской и европейской более чем на 40% и смогла полностью отыграть санкционные потери текущего года. Наблюдаемая динамика во многом связана с мерами правительства и Центробанка, а также с изменениями условий внешней торговли. Об этом RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«По темпам и масштабу восстановления мы видим историческое укрепление рубля, и на это есть причины. На российском рынке сейчас наблюдается дисбаланс спроса и предложения иностранных валют. По требованию властей экспортёры активно продают валютную выручку, а импорт сейчас ограничен санкциями Запада», — отметил Зельцер.

С конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические ограничения. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Изначально действия западных стран вызвали эмоциональную реакцию российского рынка. Если на момент объявления о первых ограничительных мерах курс доллара колебался в диапазоне 76—80 рублей, а курс евро — в районе 86—91 рубля, то уже в начале марта значения ненадолго поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно.

Для стабилизации обстановки власти приняли комплекс мер. Так, Центробанк временно повышал ключевую ставку до 20% годовых, приостанавливал торги ценными бумагами в России, ограничил вывод капитала за рубеж и закрыл доступ иностранцам к биржевой торговле. В свою очередь, правительство для поддержки рубля отменило НДС для граждан при покупке золота и обязало экспортёров продавать 80% своей валютной выручки. Наряду с этим ЦБ ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

РИА Новости

© Максим Блинов

Помимо инициатив регулятора и кабмина, рубль позитивно реагирует на растущие противоречия внутри Евросоюза по поводу дальнейших антироссийских санкций. Таким мнением с RT поделился инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В настоящий момент европейские власти обсуждают введение эмбарго на импорт энергоресурсов из России. Тем не менее среди стран региона пока нет единства по этому вопросу. Так, ряд государств ЕС выступает против запрета на покупки сырья у Москвы.

«Европа пока не вводит полное эмбарго на российские энергоносители и постепенно признаёт свою зависимость от энергетического сырья из России. То есть европейские политики дают сигнал рынку, что эмбарго, скорее всего, если и будет действовать, то в ограниченном формате», — пояснил Суверов.

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По мнению Михаила Зельцера, в ближайшее время Европа будет вынуждена продолжить закупать российский газ в связи с отсутствием альтернатив. При этом расплачиваться за топливо уже приходится в рублях, что оказывает дополнительную поддержку нацвалюте, добавил аналитик.

Напомним, с 1 апреля в России по поручению Владимира Путина заработал новый порядок расчётов при поставках природного газа в недружественные страны. Теперь Москва принимает оплату за энергосырьё только в рублях.

Для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, после чего банк на Московской бирже обменяет эти средства на рубли и зачислит их уже на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

Внутренняя слабость

Наблюдаемое снижение курса евро по отношению к рублю также отчасти вызвано ослаблением единой европейской валюты на международном рынке, считает Михаил Зельцер. Текущее положение дел специалист связывает с ухудшением ситуации в экономике еврозоны.

«Помимо удорожания энергоносителей и продовольственного кризиса, по позициям европейской валюты бьёт монетарный фактор ЕЦБ. Европейский центробанк уже анонсировал стимулирующие программы и даже повышения процентной ставки. Однако активность регулятора в борьбе с инфляцией очень низкая, из-за чего евро проигрывает доллару на мировом рынке», — считает Зельцер.

Отметим, что с момента введения антироссийских санкций курс европейской валюты по отношению к американской снизился почти на 6% и на торгах 26 апреля достигал $1,067 за евро. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в марте 2020-го.

По мнению Михаила Зельцера, наблюдаемая тенденция продолжится в обозримой перспективе и до конца текущего года может даже привести к паритету. Другими словами, курсы доллара и евро могут сравняться, не исключил аналитик.

Курс на смягчение

С учётом наблюдаемого снижения курсов доллара и евро на Московской бирже Банк России начал постепенно смягчать введённые ранее меры поддержки рубля. Так, регулятор уже снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых, ослабил ряд валютных ограничений для граждан и увеличил срок обязательной продажи валюты для экспортёров с трёх до 60 рабочих дней.

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Как объясняют специалисты, в текущих условиях слишком крепкий рубль не выгоден для экономики, поскольку дорогая нацвалюта снижает объём экспортных поступлений в бюджет. На этом фоне в ближайшее время ЦБ продолжит снимать ограничения, считают аналитики.

«Думаю, следующим шагом будет смягчение правил продажи валютной выручки для экспортёров. Им могут, например, уменьшить обязательный норматив по продаже с текущих 80%. В среднесрочной перспективе рубль начнёт немного слабеть на фоне валютных послаблений. Мы ожидаем, что к лету за доллар будут давать около 80 рублей», — предположил Сергей Суверов.

Похожей точки зрения придерживается и аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Как полагает специалист, в течение следующих нескольких месяцев курс доллара может начать возвращаться к уровню 80 рублей. Впрочем, власти не допустят роста показателя до 90 рублей, поскольку в этом случае импорт может стать слишком дорогим, добавил эксперт.