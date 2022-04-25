«Очередей не наблюдается»: почему смягчение валютных ограничений в России не вызвало ажиотажа среди россиян

Ровно неделя прошла с того момента, как ЦБ вновь разрешил россиянам покупать иностранную валюту в кассах банков. Вместе с тем ослабление ограничений на финансовом рынке не привело к ажиотажному спросу на доллары и евро со стороны граждан. Как объясняют эксперты, у кредитных организаций зачастую нет нужного объёма наличной валюты: клиентам её приходится заказывать. Также аналитики напоминают об инфляции в долларе.

В понедельник, 25 апреля, российская валюта укрепляется на Московской бирже. В начале торгов курс доллара снижался на 3,1% — до 73,1 рубля, а курс евро — на 3,5%, до 77,31 рубля.

В целом за последнюю неделю нацвалюта подорожала примерно на 8% по отношению к американской и европейской. Любопытно, что рубль сумел укрепиться даже на фоне смягчения валютных ограничений в России.

Напомним, с 18 апреля ЦБ вновь разрешил гражданам покупать наличные доллары и евро в банках. Вместе с тем инициатива не привела к ажиотажу среди населения, отмечают эксперты.

«В этот раз ажиотажный спрос отсутствует, поскольку у банков зачастую нет нужного объёма наличной валюты. Дело в том, что Центробанк разрешил продавать только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков с 9 апреля. Валюту получается купить далеко не всегда и, как правило, её нужно заказать», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Похожей оценкой с RT поделился и начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, сейчас многим гражданам пока не удаётся найти банки, где можно было бы приобрести иностранную валюту по приемлемому курсу.

«Кроме того, многим не очень понятно, что сейчас делать с наличной валютой. Кажется, что она нужна только за границей или для спокойного хранения под подушкой. Однако инфляция в долларе сейчас рекордная за десятилетия. Поэтому желания уходить в кэш у многих нет», — добавил специалист.

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Отметим, что с 18 апреля к продаже гражданам наличной валюты, например, приступил Сбербанк. Все клиенты могут приобрести доллары и евро в крупных отделениях банка при наличии их в кассах. Адреса офисов, где продаётся валюта, можно найти на официальном сайте Сбера. Об этом сообщили RT в пресс-службе организации.

Как уточнил в разговоре с корреспондентом RT сотрудник Сбербанка, в отделениях продают только ту наличную валюту, которую клиенты ранее принесли в кассу. В этой связи для каждого филиала рассчитывается свой лимит на выдачу долларов и евро. Если лимит позволяет продавать валюту, то операция будет проведена, но купить всё равно можно не более $10 тыс.

На момент появления корреспондента RT в отделении Сбербанка валюта в кассе офиса была. При этом купить доллары можно было по курсу 91,33 рубля, а продать — по 70,48 рубля. Для евро курсы составили 101,76 и 75,19 рубля соответственно.

Приобрести иностранную валюту можно и в отделениях МКБ. При появлении корреспондента RT в офисе банка наличная валюта присутствовала в кассе, однако сотрудники офиса не уточнили, какой максимальный объём можно поменять. Купить доллары предлагалось по курсу 83 рубля, а продать — по 73 рубля. В случае с евро курсы составляли 89 и 78 рублей соответственно.

«Сейчас сохраняется умеренный спрос на операции по покупке наличной валюты, очередей в отделениях банка не наблюдается. Клиенты предварительно могут уточнить по телефону о наличии интересующей суммы перед визитом», — рассказали RT в пресс-службе МКБ.

Отсутствие высокого спроса на иностранную валюту отмечают и в банке «Открытие». Офисы организации также продают доллары и евро, поступившие в кассы с 9 апреля.

«Мы видим спрос на покупку гражданами наличной валюты, однако он не ажиотажный. Обслуживание клиентов проходит в штатном режиме, никаких сложностей или очередей не возникает. Купить наличную валюту в «Открытии» могут как действующие клиенты банка, так и не клиенты», — отметили в пресс-службе банка.

Максимальную сумму покупки валюты необходимо уточнять непосредственно в кассе филиала. При этом за конвертацию наличных до $300 или €300 банк берёт комиссию в 250 рублей. Между тем представители организации отметили, что наличные в кассах не всегда бывают. Так, корреспонденту RT приобрести валюту не удалось. На тот момент при покупке долларов был установлен курс 87,1 рубля, а при продаже — 76,86 рубля. Для евро значения составляли 98,15 и 81,95 рубля соответственно.

В то же время, например, в ЮниКредит Банке заявили, что пока не получали разрешение от своего руководства на продажу валюты. Кассы отделений работают только на выкуп долларов и евро у граждан. Сотрудникам офисов Росбанка также не поступали распоряжения по продаже наличной валюты населению. Об этом RT рассказали представители организаций.

Как сообщили RT в Райффайзенбанке, послабления ЦБ носят рекомендательный характер, поэтому банк принял решение не проводить сделки, связанные с продажей и покупкой иностранной наличной валюты. В сравнительно небольших финансовых организациях, например, в банке «ЦентроКредит», подтвердили, что предоставляют услуги по обмену валют. Купить доллары предлагалось по 84,5 рубля, а евро — по 90 рублей, однако в момент появления корреспондента RT в банке наличной валюты в кассе офиса не оказалось.

Фаза восстановления

Отметим, что в настоящий момент обменивать рубли на доллары и евро можно через биржу. Так, с 11 апреля Банк России отменил комиссию в 12% на покупку иностранной валюты через брокеров.

Помимо этого, регулятор несколько ослабил ограничения на снятие валюты с банковских счетов. Граждане, у которых до 9 марта 2022 года были открыты валютные счета или вклады, могут получить купюрами как доллары, так и евро. Вместе с тем до 9 сентября снимать валюту можно эквивалентом не более $10 тыс., а остальные средства — в рублях.

«Действующие ограничения на снятие наличной валюты с банковских депозитов могут продлиться до конца года. Во многом это связано с тем, что из-за санкций в Россию пока запрещён ввоз наличных долларов и евро», — отметила в разговоре с RT ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

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Напомним, с конца февраля Европейский союз, США и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Помимо запрета на ввоз наличных долларов и евро в Россию, санкции затронули банковскую отрасль страны, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Изначально действия западных стран вызвали эмоциональную реакцию российского рынка. Если на момент объявления о первых ограничительных мерах курс доллара колебался в диапазоне 76—80 рублей, а курс евро — в районе 86—91 рубля, то уже в начале марта значения ненадолго поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно.

Для стабилизации обстановки Центробанк и правительство предприняли целый комплекс мер. Так, власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки и отменили НДС для граждан при покупке золота. Наряду с этим ЦБ временно повышал ключевую ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж, закрыл доступ иностранцам к биржевой торговле и ввёл временный порядок обращения с наличной валютой в стране.

За счёт инициатив властей рубль на сегодняшний день сумел полностью отыграть все санкционные потери.

По мнению Натальи Мильчаковой, в ближайшие дни курс доллара может закрепиться в диапазоне 74—78 рублей, а курс евро — вблизи 80—85 рублей. Похожей оценки придерживается и Артём Деев.

«Вероятно, что вплоть до майских длительных выходных рубль продолжит укрепляться. Налоговый период, когда компании — экспортёры перечисляют в бюджет налоги и акцизы, оказывает поддержку нацвалюте. Кроме того, геополитический фон сейчас выглядит стабильным, а темпы роста инфляции в стране значительно ослабли. Это означает, что курс доллара, скорее всего, продолжит оставаться ниже 75 рублей, а евро — на уровне 81—83 рубля», — заключил Деев.