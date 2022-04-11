Смена ориентиров: почему Центробанк решил смягчить ограничения для россиян при покупке валюты

На торгах в понедельник, 11 апреля, курс доллара на Московской бирже поднимался выше 82 рублей, а курс евро — почти до 89 рублей. По словам экспертов, рынок отреагировал на решение Центробанка смягчить введённые ранее ограничения на финансовом рынке. Так, регулятор отменил комиссию в 12% на покупку валюты у брокеров. Более того, уже с 18 апреля банки вновь смогут продавать гражданам наличные доллары и евро. Как объясняют специалисты, для поддержки бюджета ЦБ пытается сбалансировать курсы и не допустить чрезмерного укрепления или ослабления рубля.

В понедельник, 11 апреля, российская валюта дешевеет на Московской бирже. В начале торгов курс доллара поднимался на 7,9% — до 82,1 рубля, а курс евро — на 7,3%, до 88,8 рубля. В середине дня значения несколько снизились — до 78 и 85 рублей соответственно, но всё ещё оставались выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Определённое давление на рубль оказало решение Центробанка смягчить некоторые из введённых ранее ограничений на финансовом рынке. Об этом RT рассказал директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. С 11 апреля ЦБ отменил комиссию в 12% на покупку иностранной валюты на бирже через брокеров.

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«На фоне обнуления комиссии выросло число спекулятивных покупок, что привело к небольшому удешевлению рубля. Кроме того, некоторые участники рынка могли воспользоваться послаблениями и прикупить валюту для исполнения своих долговых обязательств. Однако дальнейшего ослабления рубля из-за этих факторов мы не увидим», — считает Иван Манаенко.

ЦБ также смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Теперь граждане, у которых до 9 марта 2022 года были открыты валютные счета или вклады, смогут получить купюрами как доллары, так и евро. Ранее банки могли выдавать валюту только в долларах США вне зависимости от валюты самого счёта.

Вместе с тем лимит на снятие валюты с банковских счетов всё ещё сохраняется. До 9 сентября клиенты могут получить валюту эквивалентом не более $10 тыс., а остальные средства — в рублях.

Кроме того, с 18 апреля россиянам вновь можно будет покупать наличные доллары и евро в банках. Однако сами кредитные организации смогут продавать населению только ту валюту, которая поступила в банковские кассы начиная с 9 апреля.

«Данное послабление тоже вряд ли серьёзно ударит по рублю. Те, кто хотел купить доллары и евро, в основном уже сделали это. Более того, в связи с санкциями у банков сейчас не так много наличной валюты. Когда россияне это увидят, они могут начать покупать валюту в безналичном формате на бирже. Тем не менее объём покупок будет уже не таким масштабным, как было в конце февраля и начале марта, поскольку паника прошла», — объяснил Иван Манаенко.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Как отмечают эксперты, ЦБ решил ослабить некоторые ограничения в связи с резким укреплением нацвалюты за последние несколько недель. Напомним, что ещё в первой половине марта курсы доллара и евро на Мосбирже впервые поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно. Так рынок отреагировал на вводимые Западом санкции против России из-за военной спецоперации на Украине.

Для стабилизации обстановки в марте ЦБ и правительство предприняли целый комплекс мер. Так, власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки и отменили НДС для граждан при покупке золота. Наряду с этим ЦБ временно повышал ключевую ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж, закрыл доступ иностранцам к биржевой торговле и ввёл временный порядок обращения с наличной валютой в стране.

В результате нацвалюта начала резко дорожать, и уже на торгах 8 апреля курс доллара впервые с ноября 2021 года опускался до 71 рубля. Курс евро при этом снижался почти до 77 рублей — впервые с июня 2020-го.

В текущих условиях Центробанк пытается сбалансировать курсы, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. По его словам, резкое снижение курсов доллара и евро приводит к сокращению доходов от экспорта и тем самым оказывает негативное влияние на бюджет. Таким образом, ЦБ постарается не допустить чрезмерного укрепления или ослабления рубля, считает специалист.

«Прогнозы делать все ещё сложно, однако, можно предположить, что в ближайший месяц курс доллара будет находится в диапазоне 80—90 рублей, а курс евро — в коридоре 85—95 рублей. При этом мы видим, что на международном рынке европейская валюта сейчас оказалась под серьёзным давлением из-за конфликта на Украине, а доллар, напротив, укрепился максимально за два года», — отметил Маслов в беседе с RT.

Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова также не ожидает ослабления рубля до мартовских максимумов. По её оценке, до конца апреля курс доллара будет колебаться на уровнях 75—83 рубля, а курс евро — вблизи 86—93 рублей.

«Мы не ожидаем возвращения курса доллара к отметке 100 рублей. Сейчас доверие к российской валюте несколько повысилось в связи с довольно успешными шагами по пути дедолларизации международных расчётов. Поскольку наши действия в этом направлении будут продолжаться, возможный новый виток резкого падения рубля в связи с отменой валютных ограничений представляется маловероятным», — заключила собеседница RT.