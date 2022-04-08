«Риски перестали нарастать»: Банк России решил снизить ключевую ставку до 17% годовых

В пятницу, 8 апреля, совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку с 20 до 17% годовых. Как пояснили в ЦБ, риски для финансовой стабильности в России пока ещё сохраняются, но уже перестали нарастать. Так, рубль отыграл все санкционные потери последних недель, а темпы роста потребительских цен начинают постепенно замедляться. Внешние условия при этом остаются сложными и пока ограничивают экономическую деятельность. На этом фоне регулятор не исключает вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Как полагают эксперты, смягчение монетарной политики сделает кредиты для бизнеса более доступными и тем самым позволит поддержать деловую активность в стране.

Банк России с 11 апреля снизит ключевую ставку сразу на три процентных пункта — с 20 до 17% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ принял по итогам внепланового заседания в пятницу, 8 апреля.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала», — говорится в сообщении Центробанка.

В настоящий момент регулятор фиксирует устойчивый приток денег россиян на срочные депозиты. Инфляция, в свою очередь, продолжает расти, однако темпы повышения цен уже начали замедляться, в том числе благодаря укреплению рубля, отмечают в ЦБ.

«Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

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Следующее заседание топ-менеджмента ЦБ намечено на 29 апреля. При этом в Центробанке допускают возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в ближайшее время.

Напомним, предыдущее изменение ключевой ставки произошло 28 февраля. Тогда Банк России повысил её более чем в два раза — с 9,5% до рекордных 20% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили необходимостью поддержать финансовую стабильность в условиях санкций и возросших рисков.

С конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические ограничения. Так Запад реагирует на проводимую Москвой спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Действия Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и рядовых потребителей. Так, объявленные санкции привели к резкому обвалу российского фондового рынка и ослаблению нацвалюты — в начале марта курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно.

Россияне, в свою очередь, начали массово скупать продукты, товары, что привело к ажиотажному росту цен. По данным Росстата, в марте годовая инфляция в России ускорилась с 9,2 до 16,7%. В последний раз аналогичный показательно можно было наблюдать ещё весной 2015 года.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Для стабилизации обстановки правительство и Центробанк приняли ряд антикризисных мер. Так, помимо повышения ключевой ставки, ЦБ приостанавливал торги ценными бумагами в России, ограничил вывод капитала за рубеж, закрыл доступ иностранцам к биржевой торговле и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране. Тем временем кабмин отменил НДС для граждан при покупке золота и обязал экспортёров продавать 80% своей валютной выручки.

За счёт оперативных действий властей рубль уже сумел полностью отыграть санкционные потери. На данный момент российская валюта укрепилась по отношению к доллару до уровней середины февраля, а к евро — до показателей октября 2021 года. Тем временем ажиотажный спрос в магазинах стал постепенно сходить на нет. Об этом накануне заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны. Их цель — отбросить нас на годы или даже десятилетия назад… Нанести удар по уровню жизни наших людей. Делается всё возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров… Всё это было тщательно спланировано. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся», — подчеркнул Мишустин.

Эффект внезапности

Принятое Центробанком решение снизить ключевую ставку во многом стало неожиданностью для участников рынка. Об этом RT рассказал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, ранее предполагалось, что регулятор не будет предпринимать никаких действий до 29 апреля.

«Однако это вполне закономерное решение. Курс доллара упал на 40% по сравнению с мартовскими максимумами, а это существенно снизит инфляционный импульс. Кроме того, «набег» россиян на банки уже давно завершился. Наличные, которые были сняты населением в конце февраля, в значительной степени уже вернулись в банковский сектор. Проблем с ликвидностью для остановки оттока из банков нет», — пояснил специалист.

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Действия ЦБ неизбежно приведут к снижению ставок по банковским вкладам, уверен член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Впрочем, те, кто уже успел положить деньги на депозиты под высокие проценты, по итогам года всё же получат доходность сопоставимую с инфляцией, уверен собеседник RT.

«В то же время для бизнеса и предприятий текущее решение Центробанка — явный сигнал того, что кредиты для предпринимателей станут более доступными. А это очень важный момент, учитывая, что для постоянного развития бизнесу необходимы оборотные средства», — добавил Разуваев.

Похожую точку зрения в интервью с RT выразил и руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, изначально повышение ключевой ставки позволило «не допустить обрушения рубля», а теперь её снижение будет призвано поддержать экономическую активность в стране.

«Вполне вероятно, что самый острый момент для экономики и рынков России из-за санкций и геополитического давления действительно пройден. Сейчас нужно стимулировать потребление и рост секторов, которые уже пострадали из-за ограничений и ухода иностранного капитала из России. Нужны масштабные меры поддержки населения, потребительского спроса и оборотов компаний, для чего снижение ставки ЦБ РФ — один из первых шагов», — заключил Деев.