К прежним значениям: курс доллара на Мосбирже опускался ниже 75 рублей

На торгах в четверг, 7 апреля, курс доллара на Московской бирже впервые с середины февраля опускался ниже 75 рублей. При этом курс евро снижался до 80,8 рубля. Нацвалюта сумела полностью отыграть все санкционные потери последних недель. Во многом специалисты связывают это с действиями правительства и Центробанка. Кроме того, в текущем году Россия за счёт экспортных доходов может компенсировать ту часть золотовалютных резервов, которая была заморожена Западом, отмечают аналитики. Это, в свою очередь, оказывает дополнительную поддержку нацвалюте. Также Москва уже начала расплачиваться по внешнему долгу в рублях, поэтому правительству выгодно текущее снижение курса доллара, уверены специалисты.

В четверг, 7 апреля, российская валюта уверенно укрепляется на Московской бирже. В начале торгов курс доллара опускался на 6,8% и впервые с середины февраля достигал 74,26 рубля. Одновременно курс евро снижался на 7,1% — до 80,84 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 27 октября 2021 года.

Таким образом, в настоящий момент нацвалюта уже полностью отыграла все санкционные потери последних полутора месяцев.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические ограничения. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

По подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего с 22 февраля против Москвы было введено почти 5,4 тыс. рестрикций. На момент объявления о первых ограничительных мерах курс доллара колебался в диапазоне 76—80 рублей, а курс евро — в районе 86—91 рубля. При этом в марте значения впервые ненадолго поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно.

Эмоциональную реакцию финансового рынка вызвал масштаб вводимых ограничений. Так, санкции Запада затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Стабилизировать обстановку и оперативно укрепить рубль во многом позволили действия Центробанка и правительства. Об этом RT рассказал директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

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«Сейчас на фоне принятых мер Центробанк лишён спроса со стороны населения, которое активно участвовало в валютных торгах. Также сейчас пока заморожены выплаты по ряду дивидендов, которые игроки зачастую сразу после получения переводили в валюту. Плюс ещё способы вывода и использования валюты серьёзно ограничены, что снижает на неё спрос и положительно влияет на рубль», — объяснил Манаенко.

В рамках антикризисных мер Центробанк временно приостанавливал торги ценными бумагами в России, ограничил вывод капитала за рубеж и закрыл доступ иностранцам к биржевой торговле. В свою очередь, правительство для поддержки рубля отменило НДС для граждан при покупке золота и обязало экспортёров продавать 80% своей валютной выручки. Наряду с этим ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

В частности, до 9 сентября клиенты банков смогут снимать со счетов и вкладов не более $10 тыс. в валюте, а остальные средства — в рублях. Также в течение полугода кредитные организации не будут продавать наличную валюту гражданам. При этом сами россияне по-прежнему могут обменивать доллары и евро на рубли.

Отметим, что валюту можно приобрести на Московской бирже. Вместе с тем при покупке долларов, евро или британских фунтов необходимо будет заплатить комиссию в размере 12% от суммы сделки.

«То есть сейчас на биржевой курс рубля наибольшее влияние оказывают два фактора: жёсткая блокировка спроса и специальное наращивание предложения валюты на рынке. По сути, мы видим наполняющийся колодец с водой, из которого пока нельзя пить. Можно только смотреть», — отметил в беседе с RT аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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Любопытно, что даже в условиях жёстких санкций Запада в России есть предпосылки для рекордного профицита бюджета, считает Иван Манаенко. Так, по его словам, в текущем году доходы государственной казны могут заметно превысить сумму всех денежных трат. Это, в свою очередь, оказывает дополнительную поддержку рублю, считает аналитик.

«С начала спецоперации значительно сократился импорт товаров из-за санкционных ограничений и нарушения логистических цепочек поставок. Одновременно мы наблюдаем стабильный экспорт сырья на внешние рынки. Хотя Россия и продаёт часть энергоресурсов со скидкой, стоимость поставок остаётся комфортной для нас. В итоге, по разным оценкам, половину заблокированных золотовалютных резервов мы можем заработать за год», — объяснил Манаенко.

Кроме того, как отметил специалист, в связи с рестрикциями Запада Россия уже начала проводить выплаты по внешнему долгу в рублях. Для этих операций правительству выгоден более крепкий курс нацвалюты, пояснил собеседник RT.

Тем не менее с учётом сохраняющегося санкционного давления опрошенные RT эксперты пока расходятся во мнениях относительно дальнейших перспектив нацвалюты. По мнению Александра Потавина, в ближайшее время курс доллара будет колебаться в широком диапазоне — 75—95 рублей. В то же время Иван Манаенко не исключает вероятность снижения показателя до 70—75 рублей. На удорожание российской валюты рассчитывает и ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

«Есть все предпосылки для укрепления рубля в перспективе до конца месяца. Не исключаю, что по итогу апреля курс доллара может оказаться на уровне 72—74 рубля. Что касается курс европейской валюты, то он может закрепиться на отметке 82—83 рубля», — предположила Мильчакова в интервью RT.