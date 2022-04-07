«Важно поддержать людей»: Мишустин пообещал проиндексировать соцвыплаты, МРОТ и прожиточный минимум

Правительство России проиндексирует социальные выплаты, пенсии, МРОТ и прожиточный минимум, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в условиях роста потребительских цен власти должны поддержать людей. В частности, в 2022 году из бюджета планируется направить более 450 млрд рублей на выплаты нуждающимся семьям с детьми. Как отметил глава кабмина, текущее положение дел в стране стало сложнейшим за последние 30 лет. Запад своими санкциями планировал изолировать и разрушить экономику России, но этот сценарий не сбылся, подчеркнул Мишустин. Как полагает премьер, для адаптации к новым условиям может потребоваться около полугода. При этом у страны возникло уникальное в историческом масштабе пространство возможностей, уверен председатель правительства.

Правительство России собирается дополнительно проиндексировать пенсии и соцвыплаты гражданам страны. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с ежегодным отчётом о работе кабмина. Как подчеркнул председатель правительства, в условиях высокой инфляции власти должны оказать помощь населению.

«Рост цен пока сохраняется, и здесь важно поддержать людей. По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума», — сказал Мишустин.

Как напомнил глава кабмина, руководство страны уже приняло решение о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно. Размер пособия зависит от региона и от доходов родителей и будет варьироваться от 6 тыс. до 12 тыс. рублей на каждого ребёнка.

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«С мая и до конца года оно будет выплачено родителям более 5 млн ребят… Мы на такие цели направим более 450 млрд рублей», — добавил Мишустин.

По его словам, в кабмине также еженедельно отслеживают ситуацию на рынке труда. При этом резкое сокращение занятости в стране пока не зафиксировано, подчеркнул премьер-министр. Более того, для сохранения рабочих мест власти одобрили ряд превентивных мер, опробованных ещё в начале пандемии коронавируса.

«Теперь в службы занятости можно обратиться не после сокращения или закрытия предприятия, а как только возникают такие ситуации. Мы создаём новые временные рабочие места — для граждан, находящихся под риском увольнения. И оплачиваемые общественные работы для тех, кто потерял место. Расширяем возможности пройти переобучение. Будут запущены курсы для более чем 200 тыс. человек», — рассказал Мишустин.

Помимо этого, в 2022 году правительство направит 10 млрд рублей на стимулирование молодёжной занятости. В рамках инициативы власти планируют поощрять работодателей при найме сотрудников до 30 лет. Такие компании получают субсидии в размере трёх МРОТ.

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Ранее в условиях западных санкций власти России одобрили закон, по которому правительство в случае необходимости может самостоятельно индексировать социальные выплаты. Деньги на эти цели будут оперативно направляться из Фонда национального благосостояния.

В течение апреля руководство страны собирается рассмотреть предложения по увеличению соцвыплат и принять соответствующие меры. Итоговый объём индексации будет зависеть от динамики инфляции. Об этом RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Когда ситуация с ценами полностью стабилизируется, мы, полагаясь на этот индикатор, примем решение на какой именно процент поднять размер выплат. Эти действия будут направлены в первую очередь на сохранение привычного образа жизни пенсионеров и семей с детьми. Они не должны урезать расходы на покупку лекарств, продуктов и другие первостепенные нужды», — подчеркнула Бессараб.

В борьбе с инфляцией

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические ограничения. Так Запад реагирует на проводимую Москвой спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

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Действия Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и рядовых потребителей. Так, объявленные санкции привели к резкому ослаблению курса рубля. Россияне, в свою очередь, начали массово скупать продукты товары, что привело к ажиотажному росту цен.

По данным Росстата, в марте годовая инфляция в России ускорилась с 9,2 до 16,7%. Достигнутое значение стало максимальным за последние семь лет.

«Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны. Их цель — отбросить нас на годы или даже десятилетия назад… Нанести удар по уровню жизни наших людей. Делается всё возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге — социальную напряжённость, вызвать недовольство людей», — заявил Михаил Мишустин.

Вместе с тем за счёт действий правительства и Центробанка рубль уже сумел полностью отыграть санкционные потери и укрепился по отношению к доллару до уровней середины февраля. Ажиотажный спрос в магазинах стал постепенно сходить на нет, отметил премьер.

По его словам, панику удалось остановить за счёт системных мер властей и добросовестных продавцов. При этом правительство продолжает жёстко пресекать неправомерные действия бизнеса.

«Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись те, кто решил заработать на этой ситуации — на страхах людей. Жулики… создавали искусственный дефицит, придерживая продукцию на складе и выбрасывая её в продажу уже совсем по другой цене и по другим каналам. Чтобы пресечь противоправные действия, Федеральная антимонопольная служба уже сегодня возбудила семь дел. И у неё есть все инструменты для борьбы с недобросовестными предпринимателями», — рассказал премьер-министр.

АГН «Москва»

Как подчеркнул Мишустин, сегодня одна из ключевых задач кабмина — не допустить роста цен и пустых полок. Для этого власти считают необходимым нарастить предложение товаров и оказывать финансовую поддержку сельхозпроизводителям. Между тем агропромышленный комплекс уже демонстрирует положительные результаты.

«Наша страна полностью обеспечивает себя — более чем на 100% — зерном, растительным маслом, рыбой, мясом... Достаточно высокий уровень — свыше 80% — по картофелю, молоку, овощам. И зачастую это продукция малых и личных хозяйств», — добавил премьер.

На фоне высокого предложения товаров правительству сейчас необходимо добиться снижения инфляционных ожиданий россиян. Только в этом случае руководству страны удастся притормозить инфляцию, считает главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«По опыту предыдущего санкционного кризиса 2014—2015 годов, можно говорить, что инфляция достигнет своего пика в апреле, максимум в мае на уровне 18—20%. После этого на три-четыре месяца она застынет, а к концу года вернётся к 12—15%. Для этого важно сохранить стабильность курса рубля», — отметил Гойхман.

«Экономика выстояла»

В целом текущая ситуация стала сложнейшей за 30 лет истории России, считает Михаил Мишустин. По его словам, против Москвы сегодня введено уже свыше 6 тыс. санкций — больше, чем в отношении любой другой страны.

«Первой приняла удар финансовая система страны. Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике, если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически ограбили нашу страну», — заявил премьер-министр.

Глава камбина добавил, что ограничения носят беспрецедентный масштаб и были тщательно спланированы. Авторы санкций рассчитывали изолировать и разрушить экономику России, однако этот сценарий не сбылся, подчеркнул Мишустин. Впрочем, по его мнению, на адаптацию к новым экономическим условиям стране потребуется около полугода.

«Те, кто нанёс удар, считали, что нас сломают. Но экономика выстояла. Мы выстояли. Подчеркну, что ситуация сложная, но рабочая. Возникло, если хотите, уникальное в историческом масштабе пространство возможностей. И мы обязаны этим воспользоваться… Наша страна интегрирована в глобальные процессы. У нас есть и союзники, и партнёры, с которыми мы продолжаем работать», — отметил премьер.

Во многом Россия оказалась подготовлена к текущим вызовам, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его словам, власти заранее просчитывали, какие именно санкции может применить Запад. При этом, как полагает специалист, ограничения вводились бы вне зависимости от проведения спецоперации.

«У нас в 2020 и 2021 годах на фоне пандемии были успешно проведены стресс-тесты, а ключевые решения принимались достаточно быстро. Сейчас положение сложное. Оно быстро меняется, но мы сможем выдержать давление и дать пропорциональный ответ на вызов. Однако качественный ответ предполагает создание новой экономической модели», — отметил собеседник RT.

При этом, как подчеркнул экономист, вводимые против России рестрикции стали ударом для самого Запада. Так, некоторые инициаторы санкций уже оказались на пороге рецессии.

«Западные страны не ожидали, что сопутствующий ущерб будет настолько серьёзным. Экономики стран, которые ввели ограничения, могут закончить этот год спадом. Мы сейчас видим значимую раскрутку инфляции в Еврозоне и США. Жизнь для населения этих стран уже заметно подорожала. Если же Запад введёт эмбарго на экспорт нашего сырья, в частности, нефти, то это грозит миру тяжёлым глобальным энергетическим кризисом», — заключил Масленников.