«Система уже адаптировалась»: США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

США объявили о введении блокирующих санкций в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Американским компаниям запретят работать с этими организациями, а их активы в Штатах будут заморожены. Одновременно Вашингтон планирует запретить своим гражданам инвестировать в РФ. Отмечается, что своими действиями Белый дом пытается изолировать Россию от мировой экономики. Впрочем, как отмечают специалисты, банковская система уже адаптировалась к ограничениям со стороны Запада, поэтому рестрикции не будет иметь принципиального значения для российского финансового сектора.

Соединённые Штаты вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. «Решение заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела», — сообщили в среду, 6 апреля, в пресс-службе Белого дома.

Как отметили в американской администрации, Сбербанк владеет почти третью всех активов российского банковского сектора и имеет системное значение для экономики РФ. В свою очередь, Альфа-банк — крупнейшая частная и четвёртая по величине финансовая организация в России, добавили в Белом доме.

Минфин США разрешил Сбербанку и Альфа-банку до 25 мая проводить ряд сделок по долговым бумагам и акциям. При этом министерство вводит санкции против шести предприятий и пяти судов, связанных с Альфа-банком, а также в отношении 40 предприятий, имеющих отношение к Сбербанку.

В свою очередь, британский Форин-офис объявил о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка, а также о запрете на поставки продуктов чёрной металлургии из России.

В ответ на введённые ограничения в Сбербанке сообщили, что продолжают работать в штатном режиме. Рестрикции не окажут существенного влияния на работу организации и никак не отразятся на обслуживании россиян, подчеркнули в пресс-службе банка.

«Система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях», — отметили в Сбербанке.

Аналогичное заявление сделали и в Альфа-банке. Пресс-служба организации уточнила, что на территории России картами Visa, Mastercard и МИР можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, а приложения и интернет-банк работают быстро и надёжно.

«США ввели ещё один пакет санкций… Что это значит? В общем ничего. Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас — работаем как обычно», — сообщили в Альфа-банке.

США также намерены запретить своим гражданам любые инвестиции в РФ. Таким образом в Вашингтоне хотят «ещё больше изолировать Россию от мировой экономики», заявили в администрации Джо Байдена. О введении запрета на инвестиции заявили и в Лондоне.

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Как рассказал RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, своими действиями американские власти пытаются создать угрозу для финансовой стабильности России. Впрочем, новые шаги не будут иметь принципиального значения для устойчивости финсектора и банковской отрасли, уверен специалист.

«У Сбера и Альфа-банка доля международных операций была ограничена, поскольку основной бизнес сфокусирован в пределах РФ. В то же время запрет на новые инвестиции в Россию коснётся самих компаний США, которые ведут свою деятельность у нас. Однако стоит отметить, что ещё до всех санкций вложения американского бизнеса в российскую экономику были не столь значительны», — пояснил Суверов.

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По его мнению, в краткосрочной перспективе рестрикции создадут негативный фон для притока западных инвестиций, однако эту нехватку смогут компенсировать российские компании. Более того, со временем на смену инвесторам из недружественных стран придут заинтересованные партнёры из государств, не поддерживающих санкции, уверен аналитик.

США, ЕС и ряд других государств с конца февраля 2022 года вводят в отношении России всё новые экономические ограничения. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Первые ограничения коснулись компаний и банков страны, а позже семь кредитных организаций были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Также санкции затронули авиационную отрасль и торговлю. Многие международные компании объявили об уходе из России, а почти половина золотовалютных резервов ЦБ оказалась заморожена.

Вместе с тем экономика страны оказалась более подготовленной к текущим вызовам, чем в 2008 и 2014 годах. Об этом ранее в интервью RT рассказал председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

«Если даже вспомнить Россию 2008 года, мы пережили кризис, который сделал экономику сильнее. Мы все работали над тем, чтобы отказаться от слабостей в нашем экономическом построении. Следующий удар произошёл в 2014 году, когда стали разворачиваться санкции. Конечно, с того времени страна прошла большой путь по импортозамещению, построению новых промышленных предприятий и технологических цепочек. Это серьёзная работа. Страна стала ещё более независимой в продовольственной и технологической безопасности», — считает Шувалов.