Сбербанк заявил, что новые санкции США не окажут существенного влияния на работу банка
- РИА Новости
«Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введённые санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям», — говорится в сообщении Сбера.
Там подчеркнули, что опыт, ресурсы и экспертиза позволяют «успешно работать в любых условиях».
6 апреля Белый дом объявил, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
При этом Белый дом сделал исключение из санкций против Сбербанка и Альфа-банка, что позволяет оплачивать поставки энергоносителей из России.