Сбербанк заявил, что новые санкции США не окажут существенного влияния на работу банка

Новые санкции США в отношении Сбербанка не окажут существенного влияния на его работу и обслуживание россиян, заявила пресс-служба финансового учреждения.

«Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введённые санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям», — говорится в сообщении Сбера.

Там подчеркнули, что опыт, ресурсы и экспертиза позволяют «успешно работать в любых условиях».

6 апреля Белый дом объявил, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

При этом Белый дом сделал исключение из санкций против Сбербанка и Альфа-банка, что позволяет оплачивать поставки энергоносителей из России.