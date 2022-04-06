Сбербанк заявил, что новые санкции США не окажут существенного влияния на работу банка

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Новые санкции США в отношении Сбербанка не окажут существенного влияния на его работу и обслуживание россиян, заявила пресс-служба финансового учреждения.
Сбербанк заявил, что новые санкции США не окажут существенного влияния на работу банка
  • РИА Новости

«Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введённые санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям», — говорится в сообщении Сбера.

Там подчеркнули, что опыт, ресурсы и экспертиза позволяют «успешно работать в любых условиях».

6 апреля Белый дом объявил, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

При этом Белый дом сделал исключение из санкций против Сбербанка и Альфа-банка, что позволяет оплачивать поставки энергоносителей из России.

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