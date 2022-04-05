«Защитить россиян от скачков цен»: Путин призвал рачительнее относиться к поставкам продуктов за рубеж

По словам Владимира Путина, у России есть возможность обеспечить цены на продукты в стране ниже, чем на глобальном рынке. Как отметил президент, ситуация с продовольствием в мире сегодня заметно осложнилась, а санкционные действия Запада рискуют обернуться дефицитом удобрений и многих товаров в ряде государств. Между тем в России за последние годы заметно выросло внутреннее производство сельхозпродукции. На этом фоне продуктовая самодостаточность РФ сегодня — конкурентное преимущество, которое должно работать в интересах граждан, считает Путин. В то же время российский лидер призвал рачительно относиться к продовольственному экспорту.

Россия за счёт высоких объёмов производства продовольствия может обеспечить цены на продукты внутри страны ниже, чем на мировом рынке. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

«Продовольственная самодостаточность — это реальное конкурентное преимущество России, и оно должно работать в интересах наших граждан. Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия», — сказал Путин.

По словам российского лидера, за последние два года положение дел на этом рынке заметно осложнилось. Он подчеркнул, что ошибки в экономической, продовольственной и энергетической политике развитых государств привели к резкому росту цен на продукты во всём мире. При этом ситуация продолжает ухудшаться, отметил глава государства.

«На фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ… В нынешних условиях дефицит удобрений на глобальном рынке неизбежен», — уверен Путин.

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Как полагает президент, не все страны смогут приобрести необходимый объём удобрений на текущий сезон, в результате чего снизится урожайность. В сложившихся обстоятельствах развитые государства начнут активнее печатать деньги и выкупать большие объёмы продовольствия. Такие действия рискуют обострить дефицит продуктов питания в беднейших регионах и спровоцировать как новый виток роста цен на продовольствие, так и волны миграции.

В этой связи ключевая задача российских властей на 2022 год — минимизировать внешние негативные эффекты для граждан, подчеркнул глава государства. По его мнению, необходимо нарастить выпуск и поставку на внутренний рынок качественных и доступных по цене продуктов питания. Одновременно российский лидер призвал снизить зависимость продовольственной отрасли от импорта.

Президент напомнил, что ещё в 2014 году после введения санкций российские производители воспользовались «окном возможностей» и получили мощный импульс к развитию. За последние годы выпуск сельхозпродукции в стране вырос на 15%, а продуктов питания — более чем на 25%. В результате Россия начала поставлять за границу больше продовольствия, чем закупать. Однако в текущей ситуации экспортировать товары следует осмотрительно, отметил Путин.

«В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно — внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», — добавил глава государства.

Давление цен

По последним оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последний год мировые цены на продукты выросли почти на 21% и обновили исторический максимум. При этом в обозримой перспективе показатель может ещё вырасти на 8—22%, не исключают специалисты.

В России за последние 12 месяцев стоимость продовольствия увеличилась в среднем на 17,4%. Сильнее всего за это время подорожали капуста (на 253%), сахар (65,1%), морковь (45,7%), лук (42,7%), гречка (41%) и помидоры (40%).

Рост потребительских цен заметно ускорился после введения антироссийских санкций странами Запада. Об этом RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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«У нас в АПК достаточно много импортного оборудования, которое нуждается в иностранных запчастях. Также мы серьёзно зависим от семенного материала, необходимого для выращивания овощей. Упаковочные материалы у нас в ретейле зачастую импортные, а доставлять их из-за рубежа становится всё сложнее, от чего и растёт их стоимость», — отметил Остапкович.

Кроме того, определённое влияние на цены оказало временное ослабление российской валюты, считают эксперты. На фоне введения ограничений против Москвы курсы доллара и евро в начале марта ненадолго поднимались до 121 и 132 рублей. Впрочем, сейчас значения вернулись к уровням 83 и 92 рубля.

«Ослабление рубля — это самый чувствительный фактор в ценообразовании товаров и услуг. При этом валютные скачки негативно влияют на инфляционные ожидания в стране», — рассказал RT директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Впрочем, как отмечают специалисты, Россия сейчас полностью обеспечивает себя продовольствием. Таким образом, риски для образования дефицита продуктов в стране отсутствуют.

«Проблем с основным набором продуктов питания в России давно уже нет. Мы вполне обеспечены молочными продуктами, яйцами, хлебом и мясом. По ряду товаров, например, по экзотическим фруктам у нас есть сложности, но без этих продуктов в принципе можно обойтись, они легко заменяемы. Есть ещё сложности с рыбой и крабами, но и тут можно сократить экспорт и поставлять больше продукции на внутренний рынок», — считает Георгий Остапкович.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Для дополнительной защиты внутреннего рынка продовольствия правительство России одобрило комплекс мер. В частности, власти ввели временный запрет на вывоз зерна в государства ЕАЭС до 30 июня, а также сахара в третьи страны — до 31 августа.

Помимо этого кабмин выделил дополнительно 25 млрд рублей на льготные кредиты аграриям и 2,5 млрд на поддержку хлебопекарной промышленности. Ещё 2 млрд рублей планируется направить на субсидирование перевозок сельхозпродукции.

По итогам совещания во вторник Владимир Путин поддержал предложение правительства выделить ещё не менее 153 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса. По словам президента, деньги необходимо направить, прежде всего, на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли.

Также власти планируют потратить 5 млрд рублей на поддержку семеноводческих и селекционных центров. Наряду с этим глава государства поручил существенно увеличить отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов для строительства рыбопромысловых судов. В то же время Россия пока не планирует переходить к лицензированию экспорта удобрений.