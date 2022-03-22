«У России есть необходимые ресурсы»: какие меры принимают власти для стабилизации цен на продукты

По оценке Минсельхоза, действия российских властей позволят стабилизировать ситуацию с ценами на продукты питания в стране. Как отметили в министерстве, сегодня компании вынуждены перестраивать традиционные логистические маршруты, в то время как себестоимость производства товаров растёт. Одновременно ажиотажный спрос привёл к дополнительному удорожанию некоторой продукции. Впрочем, по словам специалистов, Россия полностью обеспечена продовольствием, поэтому стране не грозит продуктовый дефицит. Более того, для борьбы с повышением цен власти ввели запрет на экспорт ряда товаров, одобрили субсидии аграриям и наращивают импорт из дружественных стран.

Принимаемые правительством меры будут способствовать стабилизации цен на продукты в России. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны.

Как рассказали в ведомстве, сегодня российские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в условиях роста себестоимости производства. Эксперты Минсельхоза объясняют это удорожанием упаковки, ингредиентов, электроэнергии и других составляющих.

Кроме того, у компаний растут затраты в связи с повышением цен на импортное сырьё из-за колебаний валютных курсов. При этом дополнительно работу бизнеса затрудняет необходимость перестраивать традиционные логистические маршруты.

«В настоящее время сложности с логистикой компании решают за счёт оперативного изменения каналов поставок или переориентации на альтернативных поставщиков», — отметили в министерстве.

По последним оценкам Росстата и Минэкономразвития, с 1 по 11 марта цены на продовольствие в России выросли в среднем на 2,3%. Сильнее всего за это время подорожали помидоры (на 17,1%), сахар (14,9%), морковь (4,9%), сухие молочные смеси (4,7%), капуста (4,5%) и соль (4%).

Одной из причин заметного повышения цен эксперты называют ажиотажный спрос. Продолжающаяся с конца февраля санкционная риторика Запада в отношении Москвы привела к заметному ослаблению курса рубля. Помимо увеличения издержек бизнеса, такая ситуация вызвала эмоциональную реакцию рядовых потребителей.

В результате россияне начали массово скупать продукты питания и непродовольственные товары, что привело к исчезновению некоторых товаров с полок магазинов. Впрочем, специалисты считают это временным явлением.

«До конца текущего года мы вполне обеспечены социально значимыми продуктами. У России есть необходимые ресурсы, чтобы выполнить ежегодную норму по ряду товаров. Кроме того, у нас начинается посевная кампания, а большинство аграриев располагают всем нужным для успешной посадки и сбора урожая в запланированных объёмах», — отметил в разговоре с RT управляющий партнёр агентства Agro&Food Communications Илья Березнюк.

Таким образом, России не грозит дефицит продуктов питания на фоне санкционной риторики Запада, уверен Березнюк. Аналогичную точку зрения ранее озвучила и вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Российский агропромышленный комплекс полностью обеспечивает страну основными продовольственными товарами. Никаких предпосылок для дефицита в условиях санкционного давления не наблюдается», — подчеркнула Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным 21 марта.

Отметим, что для дополнительной защиты внутреннего рынка продовольствия правительство России одобрило комплекс мер. В частности, власти ввели временный запрет на вывоз зерна из страны до 30 июня, а также сахара — до 31 августа.

Помимо этого, кабмин выделил дополнительно 25 млрд рублей на льготные кредиты аграриям и 2,5 млрд — на поддержку хлебопекарной промышленности. Ещё 2 млрд рублей планируется направить на субсидирование перевозок сельхозпродукции.

Также на сегодняшний день в России действует тарифная льгота на импорт сахара в размере 300 тыс. тонн. Наряду с этим Минсельхоз предложил временно обнулить ввозные пошлины на ряд ингредиентов для производства шоколада и детского питания.

«Для насыщения рынка и увеличения ассортимента мы продолжаем расширять поставки импорта из дружественных нам стран. Россельхознадзор уже открыл ввоз товаров более чем 140 предприятий из Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Турции, Индии, Китая и других государств. Речь идёт о поставках овощей и фруктов, молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, племенного материала», — заявляла Виктория Абрамченко.

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По правилам рынка

Как полагает Илья Березнюк, достаточный объём предложения продукции на внутреннем рынке позволит сдержать рост цен на социально значимые товары в среднесрочной перспективе. При этом власти не собираются прибегать к ценовому регулированию в ручном режиме. Об этом 16 марта заявлял президент России Владимир Путин.

«Именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен. Отдельно хочу обратиться к нашим экспортёрам. В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а, напротив, направить дополнительные объёмы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны», — отмечал глава государства.

Введение ручного регулирования может только на время решить проблему с ценами, однако в долгосрочной перспективе рискует обернуться дефицитом продуктов. Таким мнением в разговоре с RT поделился директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Президент прекрасно помнит, как работала плановая экономика. Часто возникал дефицит каких-либо товаров, так как сверху трудно запланировать выпуск продукции по всем товарным группам. Затяжной дефицит в конечном счёте стал одной из причин распада СССР. Да, на ряд товаров можно временно ограничить наценку, но на постоянной основе это приведёт к уходу части производителей из сегмента и нехватке некоторых продуктов», — объяснил Остапкович.

Похожей оценки придерживается и Илья Березнюк. По его словам, сельское хозяйство в России давно работает по правилам рыночной экономики, а ценовое регулирование может нарушить процессы в отрасли.

«За последние годы сельское хозяйство в России сильно выросло именно потому, что власти с середины 2000-х особо не вмешивались в работу отрасли, создавая для аграриев понятные и прозрачные правила игры. Продовольственный рынок очень адаптивный, поэтому спрос и предложение могут самостоятельно отрегулироваться и нащупать равновесную цену. Принятых властями мер вполне достаточно для стабилизации обстановки», — заключил эксперт.