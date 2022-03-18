«Россия — последняя страна, где наступит дефицит гречки»: с чем связан ажиотажный спрос на ряд товаров

ФАС ведёт сотни проверок по случаям необоснованного повышения цен. В ведомстве также отметили, что отсутствие сахара на полках связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. Как отмечают эксперты, дефицит продовольствия и потребительских товаров стране не грозит. По их словам, ряд западных компаний своими заявлениями специально сеют панику среди покупателей, чтобы выгодно продать залежавшиеся товары.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ведёт проверки по фактам необоснованного повышения цен. Как рассказали RT в ведомстве, для оперативного отслеживания и борьбы со спекулянтами была создана горячая линия, куда граждане могут сообщить о продавцах, задравших цены.

«ФАС России фиксирует все обращения граждан, поступающие на горячую линию. С 4 марта в территориальные органы поступило более 11 тыс. таких обращений. Информация проверяется специалистами, в том числе непосредственно в магазинах. Для проверки обоснованности роста цен на товары или прекращения его отпуска ведомство направляет в адрес продавцов запросы. На текущий момент инициировано более 900 таких проверок», — сообщили RT в ФАС.

По словам представителей службы, уже было выдано 25 предостережений и предупреждений, в том числе по фактам публичных заявлений, направленных на создание ажиотажного спроса.

«В частности, после жалоб граждан на необоснованный рост цен на детское питание и подгузники специалисты проверяют группу компаний «Детский мир», — рассказывают в ведомстве. — Были запрошены сведения о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году».

Выясняют специалисты и причины перебоев с сахаром.

«Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — отмечает ФАС.

По мнению экспертов, ажиотаж вокруг сахара вызван искусственно, причём зачастую даже крупные игроки своими заявлениями об ограничениях отпуска социально значимых товаров только провоцируют панику.

«Это уловки маркетологов, чтобы разогнать спрос, — говорит зампред комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты Илья Сёмин. — Если говорят, что не дают больше 10 кг сахара в руки, то между строк покупатели читают, что сахар пока есть, но может кончиться. И срочно бегут закупаться».

Первый заместитель исполнительного директора «Ассоциации менеджеров» Вадим Ковалёв считает, что такая тактика в будущем может сыграть против самих продавцов.

«Так можно быстро избавиться от излишков, но повышенный алармизм покупателей не стимулирует покупки. Люди начнут экономить на дорогих продуктах, чтобы закупиться впрок макаронами. И в итоге ретейлер скорей потеряет», — поясняет он.

Психологическое давление

Все разговоры о якобы грозящем голоде, по мнению экспертов, не имеют под собой оснований.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«Россия — последняя страна, где наступит дефицит сахара, гречки и прочих продовольственных товаров, — говорит Илья Сёмин. — Сейчас психологическое давление на потребителя превалирует над всеми санкциями. Но цель заявлений западных компаний — посеять панику. Если вдумчиво прочитать, оказывается, что многие просто говорят о временной приостановке деятельности. Это превратили в маркетинговую акцию. Они потом вернутся на рынок, но смогли так распродать залежалый товар».

В то же время, по словам Вадима Ковалёва, на рынке есть определённые проблемы, связанные прежде всего с логистикой.

«Правила игры быстро меняются. Привычные каналы поставок перекрываются. Бизнес должен быстро перестраиваться и найти новых поставщиков. Это может спровоцировать повышение цен в отдельных сегментах. Другое дело, что по всей стране есть нечистые на руку предприниматели, которые взвинчивают цены, ими ФАС и должна заниматься», — говорит Ковалёв.

Первый вице-президент «Опоры России» Владислав Курочкин также считает, что дефицит на некоторые товары связан с перебоями в логистике.

«Когда потребительский спрос одномоментно увеличивается в 2—3 раза, то доставка в магазины перестаёт работать. Надо в 2—3 раза чаще подвозить товары, быстро сложившуюся логистику не перестроить», — отмечает он.

При этом лавинообразный рост спроса вызван чисто психологическими механизмами.

«Первые, наиболее напуганные, покупатели приходят в магазин и сметают с полок товар. За ними приходят более умеренные, которые видят, что полки правда пустые. Начинают тоже волноваться, бегут по другим магазинам, звонят родственникам. Так этот маятник искусственного спроса и раскачивается, — объяснил Курочкин. — Сейчас цены растут как раз потому, что спрос раскачали. А потом всё успокоится, спрос снизится — и цены могут опуститься».

В свою очередь, Илья Сёмин считает, что добросовестные компании даже при росте себестоимости стараются держать цену. А с теми, кто придерживает продукцию на складах, рассчитывая в будущем продать дороже, по его мнению, разберётся ФАС.