Сладкий контроль: ФАС проверит цепочки поставок сахара в торговые сети на фоне ажиотажного спроса

Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как отметили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов. Вместе с тем, по словам экспертов, запасов сахара в стране достаточно для удовлетворения спроса. Более того, в текущем году объём производства продукта должен полностью покрыть потребление. На этом фоне специалисты ожидают возвращения товара в магазины уже в ближайшее время.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверять цепочку поставок сахара для граждан. По поручению первого вице-премьер Андрея Белоусова, ведомство намерено пресечь задержки в отгрузке товара розничным торговым сетям.

«Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — говорится в сообщении ФАС.

В службе заявили о недопустимости необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В случае выявления таких фактов ФАС планирует штрафовать недобросовестных предпринимателей и при необходимости передавать информацию в органы прокуратуры.

По данным Росстата и Минэкономразвития, с начала марта сахар в России подорожал в среднем на 14,87%. При этом по сравнению с прошлогодним показателем цены выросли на 37,87%.

Резкий рост стоимости сахара опрошенные RT специалисты связывают с ажиотажным спросом. Продолжающаяся с конца февраля санкционная риторика Запада в отношении Москвы привела к заметным колебаниям валютных курсов, что вызвало эмоциональную реакцию рядовых потребителей. В результате россияне начали массово скупать продукты питания и непродовольственные товары.

«Если раньше люди брали в среднем по 2 кг сахара, то сейчас они приобретают по 15 кг. В свою очередь, все запасы и товарные цепочки у продавцов были рассчитаны из покупательской активности в обычное время. Логично, что магазины не были готовы к такому спросу», — объяснил RT управляющий партнёр агентства Agro&Food Communications Илья Березнюк.

По его словам, некоторые предприниматели попытались воспользоваться ситуацией и специально придерживали товар, чтобы заработать на ажиотаже и продавать сахар по завышенной цене. Впрочем, помимо ФАС, на ситуацию уже обратила внимание Генеральная прокуратура России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуроры проверят обоснованность роста стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки рядом предприятий.

Между тем рынок должен быстро адаптироваться к новым реалиям, считает Илья Березнюк. По его словам, заводы уже перешли на круглосуточный режим работы, а текущих запасов сахара в стране хватает для удовлетворения спроса.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразила и аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичёва. По её словам, наблюдаемая ситуация с сахаром в магазинах носит временный характер.

«Пустые полки заполнятся по мере подвоза продукции со складов. Сахар в стране имеется в достаточном количестве — на начало текущего года в коммерческих запасах находилось около 500 тыс. тонн. В августе должен начаться новый сезон, а ожидаемое производство сахара оценивается примерно в 6 млн тонн», —рассказала Лукичёва.

Как отметил Илья Березнюк, ежегодно объём потребления сахара в России составляет около 5,8—6 млн тонн. Таким образом, предпосылок для образования дефицита на рынке в текущем году нет, уверены эксперты. Аналогичной оценки придерживаются и Минпромторге.

«У нас с сахаром нет никаких проблем, наши производители производят его в достаточном количестве. И с учётом того, что принято решение о запрете экспорта и свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой действительно востребованной сегодня у населения товарной позицией», — заявил в четверг замглавы министерства Виктор Евтухов.

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Напомним, ранее для защиты внутреннего рынка продовольствия в условиях санкций правительство России ввело временный запрет на вывоз сахара из страны. Предполагается, что ограничение будет действовать до 31 августа. Согласно постановлению кабмина, отправлять товар за рубеж можно будет только в рамках международных транзитных перевозок и для оказания гуманитарной помощи.

«Сахар скоро должен вновь вернуться на полки магазинов, но торговым сетям нужно время на закупку товара и увеличение его запасов. Ведь производитель зачастую находится в другой области, и требуется определённое время для доставки продукции в точку продаж», — пояснил Илья Березнюк.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству решить все логистические и другие проблемы, ведущие к ценовым всплескам в стране. При этом глава государства подчеркнул, что необходимо исключить ручное вмешательство в регулирование цен.

«Именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен. Отдельно хочу обратиться к нашим экспортёрам. В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а, напротив, направить дополнительные объёмы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны», — отмечал президент.