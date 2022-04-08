Впервые с июня 2020 года: курс евро на Мосбирже опускался до 77 рублей

В пятницу, 9 апреля, курс евро на Московской бирже впервые с июня 2020 года опускался до отметки 77 рублей. При этом курс доллара снижался до 71 рубля — самого низкого уровня с ноября 2021-го. За последний месяц российская валюта полностью отыграла санкционные потери текущего года. Наблюдаемую динамику эксперты во многом связывают с антикризисными инициативами правительства и Центробанка. Так, экспортёры по-прежнему обязаны продавать 80% своей валютной выручки, а операции граждан с долларами и евро всё ещё ограничены. Что может произойти с рублём в обозримой перспективе — в материале RT.

В пятницу, 8 апреля, российская валюта резко подорожала на Московской бирже. В середине дня курс доллара опускался на 6,3% и впервые с 11 ноября 2021 года достигал отметки 71,7 рубля. Одновременно курс евро снижался на 5,4% — до 77,08 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 8 июня 2020-го.

За месяц нацвалюта смогла укрепиться по отношению к американской и европейской более чем на 40% и тем самым отыграла все санкционные потери текущего года. Так, ещё в первой половине марта на фоне вводимых Западом ограничений против России курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно.

Значимую поддержку рублю продолжают оказывать меры правительства и Центробанка. Такую точку зрения в интервью RT выразил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Операции граждан с наличной валютой сегодня ограничены, а экспортёры обязаны продавать 80% своей валютной выручки. При этом объём импорта в страну за последнее время сильно сократился. То есть сейчас в России нет такого ажиотажного спроса на валюту, как было ещё месяц назад, что укрепляет позиции рубля», — объяснил специалист.

Отметим, что с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

По оценке правительства, всего на данный момент в отношении России введено уже свыше 6 тыс. ограничений — больше, чем против любой другой страны. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

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Для стабилизации обстановки правительство и Центробанк приняли ряд антикризисных инициатив. Помимо обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, кабмин отменил НДС для граждан при покупке золота. Параллельно ЦБ временно повышал ключевую ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и закрыл доступ иностранцам к биржевой торговле.

Кроме того, регулятор ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране. До 9 сентября клиенты банков смогут снимать со счетов и вкладов не более $10 тыс. в валюте, а остальные средства — в рублях. Также в течение полугода кредитные организации не будут продавать наличную валюту гражданам. Приобрести доллары, евро и британские фунты можно на бирже, но с комиссией 12%. При этом сами россияне по-прежнему могут без ограничений обменивать валюту на рубли.

По оценке Банка России, на сегодняшний день риски для финансовой стабильности по-прежнему сохраняются, но уже перестали нарастать. Тем временем в правительстве отмечают, что авторы санкций рассчитывали изолировать и разрушить экономику России, однако этот сценарий не сбылся.

«Наша финансовая система — а это кровеносная артерия всей экономики — устояла. В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить её коллапса, сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля», — заявил накануне премьер-министр Михаил Мишустин.

Примечательно, что ещё в конце марта президент США Джо Байден говорил о фатальных последствиях санкций для российской валюты. На тот момент глава Белого дома утверждал, что один доллар стоит 200 рублей.

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Как предположил в беседе с RT аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, за последние несколько дней на динамике рубля также отразились санкции Запада против Сбербанка и Альфа-банка. После объявления о блокирующих ограничениях кредитные организации начали распродавать свои валютные активы за рубежом, пояснил эксперт.

Валютная балансировка

На фоне заметного удорожания рубля Банк России решил постепенно смягчать меры поддержки нацвалюты. Так, в пятницу совет директоров ЦБ провёл внеплановое заседание и объявил о снижении ключевой ставки с 11 апреля до 17% годовых.

«Дело в том, что слишком сильный рубль тоже невыгоден для экономики. За счёт укрепления нацвалюты снижаются объёмы поступления рублёвой выручки от экспортёров. Более того, это сокращает налоговую базу бюджета, так как компании, которые торгуют на мировых рынках в валюте, платят налоги в рублях», — объяснил Сергей Суверов.

Таким образом, снижение ключевой ставки ЦБ может оказать определённое давление на российскую валюту. Впрочем, специалисты не ожидают серьёзного ослабления рубля в обозримой перспективе. Так, в ближайшее время нацвалюту продолжит поддерживать сильный торговый баланс, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

«Сохранение положительного сальдо торгового баланса России сейчас формирует реальную картину курса национальной валюты. Шансы на дальнейшее укрепление есть, но похоже, что в Минфине уже выражают недовольство слишком крепким рублём. Вполне реальным курсом на ближайшее время кажутся значения в диапазоне 75—85 рублей за доллар, но нельзя исключать и более радикальных движений», — заключил Кочетков.