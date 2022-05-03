«Разрушают мировое господство доллара»: глава комитета Госдумы по финрынку — о санкциях США и ситуации в экономике РФ

По итогам 2022 года Банк России может опустить ключевую ставку ниже 10% годовых, а процент по льготной ипотеке вернётся к отметке 7%. Таким мнением в эксклюзивном интервью RT поделился председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, уже к концу текущего года экономика страны адаптируется к новым условиям. Так, правительство и ЦБ продолжают принимать антикризисные меры, восточные страны по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с Москвой, а бизнес перестраивается на работу с новыми партнёрами. Помимо этого, депутат отметил, что на фоне беспрецедентной заморозки российских резервов многие государства начнут постепенно отказываться от хранения денег в американской валюте. Это, в свою очередь, может со временем нарушить глобальное господство доллара, не исключил Аксаков.

— В конце апреля Банк России опустил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. При этом в ЦБ не исключили вероятность дальнейшего снижения показателя. Как, на ваш взгляд, может измениться ставка по итогам 2022 года?

— Очередное снижение ставки станет возможным, если этому будет благоприятствовать общая экономическая ситуация в стране. Всё будет зависеть от того, сможем ли мы справиться с инфляцией и довести её до разумных уровней.

В целом правительство и Центральный банк очень эффективно сработали в условиях невиданных и жесточайших санкций Запада против нашей страны. С учётом текущих действий ЦБ вполне возможно, что к концу текущего года ключевая ставка опустится ниже отметки 10% годовых.

— Как снижение ключевой ставки может отразиться на ипотечном рынке? Стоит ли ожидать, что власти продолжат пересматривать условия программы льготных жилищных займов?

— Правительство уже подстраивает льготную ипотеку под новые реалии. С 1 мая ставка по льготным кредитам опустилась с 12 до 9% годовых. При этом не исключено, что по итогам 2022 года мы вновь увидим её на уровне 7%.

Средние рыночные ставки по потребительским займам в стране также будут снижаться. Текущая ситуация этому благоволит.

— Сейчас в России начали снижаться и ставки по депозитам. Тем не менее доходность банковских вкладов всё ещё остаётся относительно высокой, что вызывает интерес у многих россиян. Не планируется ли в этих условиях поднять лимит страхования вкладов с текущих 1,4 млн рублей?

— Дело в том, что действующий лимит покрывает более 90% вкладов россиян. Поэтому вряд ли максимальная сумма возмещения для физических лиц будет увеличена.

Между тем в ближайшее время будут предложения по расширению перечня юридических лиц, подпадающих под систему страхования. Это, например, благотворительные, профсоюзные, религиозные и другие организации.

Gettyimages.ru

© Bloomberg Creative Photos

— По разным оценкам, в текущем году объём ВВП России может сократиться на 8—10% в связи с введёнными Западом санкциями. Как вы оцениваете текущую ситуацию в экономике? Когда мы сможем адаптироваться к новым реалиям?

— Стоит отметить, что правительство и Центральный банк держат ситуацию под контролем. В то же время наши восточные партнёры в лице Китая, Индии и многих других стран готовы и будут продолжать сотрудничество с нами. Экономика должна в значительной степени адаптироваться уже к концу этого года.

Я знаю, что российский бизнес сегодня очень интенсивно перестраивается на работу с другими зарубежными партнёрами. Не исключено, что после того, как будут созданы новые деловые связи, перенаправлены логистические цепочки, налажена система финансовых потоков и взаиморасчётов, у нас выстроится более эффективная и оптимальная модель экономики, чем до санкций.

— За последние два месяца с российского рынка ушло более 400 иностранных компаний, и отток западных корпораций продолжается. Как может быть использована инфраструктура, оставшаяся после таких компаний? Сможет ли зарубежный бизнес вернуться обратно в будущем?

— Мы знаем, что десятки компаний уже начали постепенно возвращаться в Россию. Изначально эти организации объявили об уходе с нашего рынка и приостановили работу, а теперь они её возобновляют или просто объявляют о планах восстановить деятельность. Дело в том, что бизнес стал находить различные схемы и способы для того, чтобы остаться в России и не подпасть под санкции.

При этом на рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект, в соответствии с которым можно будет вводить внешнее управление для уходящих из России компаний. То есть планируется создать юридическую основу, чтобы все эти предприятия продолжали работать. На случай возникновения проблем с поставками комплектующих мы уже приняли законы, разрешающие параллельный импорт и производство ряда деталей на территории России.

Конечно, впереди будут трудности и возможны перебои с поставками. Однако в целом экономика может получить новый импульс для импортозамещения и развития на новой технологической основе. Есть возможность технической и интеллектуальной перестройки структуры экономики, которая начнёт больше опираться на свой внутренний потенциал.

— Одним из главных вызовов для России стала блокировка Западом почти половины золотовалютных резервов ЦБ. Впрочем, Москва по-прежнему выполняет все свои обязательства. Чем подобные санкции могут грозить самим западным странам?

— Как мы видим, Соединённые Штаты ведут себя по-хамски в экономических вопросах, принимая санкционные решения и блокируя резервы. Поэтому в будущем многие страны будут пытаться отходить от долларовой зависимости, чтобы не подвергать себя риску.

По сути, США стреляют себе даже не в ногу, а в голову и сами разрушают то мировое господство доллара, которое приносило им очень много возможностей для решения в том числе социально-экономических проблем в своей стране. Видимо, Вашингтон сейчас не может объективно оценивать последствия своих действий на долгосрочную перспективу.

— Как в условиях санкций продвигается тестирование цифрового рубля? Когда электронную нацвалюту планируется запустить в обращение?

— Прототип цифрового рубля подготовлен, и сейчас проходят его испытания. В программе уже должно участвовать больше десяти банков. Предполагается, что до конца года тестирование завершится. После этого мы будем определяться, каким именно образом проводить запуск цифрового рубля в нашей и международной экономической системе.

Электронная нацвалюта будет обращаться на основе технологии распределённых реестров (блокчейн), и со временем всё больше и больше участников финансового рынка начнут пользоваться цифровыми рублями. При этом санкции, скорее всего, дадут очень серьёзный толчок к использованию технологии распределённых реестров для взаиморасчётов между странами. То есть развитие цифрового рубля, цифрового юаня и других электронных валют будет способствовать дальнейшей дедолларизации мировой экономики.