«Сохранить рабочие места»: в Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении для уходящих из России компаний

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о введении внешнего управления для уходящих из России зарубежных компаний. Как подчеркнули в партии, инициатива призвана защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику. Отмечается, что мера коснётся тех иностранных предприятий, которые решили покинуть российский рынок без очевидных экономических причин. При этом речь не идёт о национализации чужого имущества, подчёркивают эксперты. Так, даже после введения внешней администрации зарубежный бизнес при желании по-прежнему сможет вернуться на российский рынок.

«Единая Россия» внесла в Госдуму проект закона о введении внешнего управления на иностранных предприятиях, желающих уйти из страны. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщила пресс-служба партии.

«Цель — защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику.

Инициатива «Единой России» коснётся тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики», — говорится в сообщении.

В случае принятия законопроекта переход компаний под внешнее управление будет назначаться только по решению суда. При этом иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. Таким образом, иностранцы смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости, уточнили в партии.

В качестве внешней администрации на уходящей из России компании может быть назначена госкорпорация «ВЭБ.РФ» или иная организация. Соответствующее решение будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Ограничения затронули финансовый сектор, банковскую отрасль, а также энергетику, торговлю и авиацию. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе с российского рынка.

На этом фоне ещё в начале марта правительство одобрило комплекс мер для поддержки экономики и предложило вводить внешнее администрирование на уходящих из России компаниях. Инициативу кабмина одобрил президент Владимир Путин.

«Нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих материалов. Нужно… вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных рыночных достаточно. Никакого произвола здесь нет необходимости допускать», — заявлял глава государства.

РИА Новости

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При этом предложение российских властей не подразумевает национализацию или отъём чужой собственности, обратил внимание в беседе с RT президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Мера во многом повторяет нормы закона о банкротстве, который у нас действует уже давно. Это всё происходит в соответствии с гражданским кодексом. Если собственники отказывают в праве работать предприятию или препятствуют его функционированию, то вводится внешнее управление. Это хороший шаг, который позволит им сохранить присутствие в России», — пояснил Калинин.

Как отметил специалист, большинство иностранных компаний сегодня не хотят уходить из России. Тем не менее предприятия вынуждены идти на подобные шаги в связи с беспрецедентным политическим давлением, пояснил эксперт.

Впрочем, Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога. С такими словами к иностранному бизнесу ранее обратился премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы уважаем ваши труд, усилия, которые вы вложили в свои проекты на территории нашей страны. Мы ценим наше сотрудничество. Но если вы всё-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу, ведь оно даёт рабочие места. Там трудятся наши граждане, и защита их интересов — наш приоритет. Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков», — подчеркнул Мишустин.

Как рассказал RT специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, на фоне решения целого ряда иностранных компаний о приостановке своей работы многие предприятия сейчас простаивают. При этом если часть работодателей продолжают выплачивать зарплаты своим сотрудникам или отправили их в отпуска, то некоторые предприниматели начали увольнять работников. Таким образом, введение внешнего управления позволит перезапустить компании и тем самым поддержать занятость, уверен эксперт.

«В конечном итоге компании, скорее всего, просто не захотят лишаться прибыли на долгосрочном горизонте. Поэтому со временем они сами вернутся к полноценной работе в РФ», — отметил Вавилов в беседе с RT.