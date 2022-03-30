«Позволит стабилизировать цены»: правительство объявило о легализации параллельного импорта в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о легализации так называемого параллельного импорта. Речь идёт о ввозе в страну зарубежной продукции без согласия правообладателей. Как ожидают в правительстве, инициатива позволит избежать дефицита некоторых товаров на российском рынке и тем самым оказать давление на цены. В условиях санкционной риторики Запада и ухода целого ряда иностранных компаний из РФ эксперты считают такую меру оправданной. Более того, специалисты ждут более высокой конкуренции между продавцами, что должно дополнительно сдержать инфляцию.

Правительство России разрешило ввозить в страну оригинальную иностранную продукцию без согласия правообладателей. О подписании соответствующего постановления в среду, 30 марта, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По сути, документ подразумевает легализацию так называемого параллельного импорта. Об этом глава кабмина заявил на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя… Подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков», — объяснил Мишустин.

Список продукции для параллельного импорта начнут формировать в Министерстве промышленности и торговли по предложениям отраслевых ведомств. Товары из этого перечня должны будут проходить все нужные таможенные и контрольные процедуры, а также подлежать гарантированному обслуживанию.

«В условиях внешних ограничений принятое решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них», — подчеркнули в правительстве.

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Запрет на параллельный импорт в России был введён ещё в 2012 году на фоне вступления страны во Всемирную торговую организацию. Об этом в беседе с RT напомнил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

«На тот момент мы реформировали многое из нашего законодательства. Тогда и была прописана ответственность за ввоз продукции, маркированной товарным знаком, без разрешения от правообладателя. Россия взяла на себя обязательство не импортировать товары таким способом. За нарушение данного правила, конечно, не было сурового наказания, но это могло негативно сказаться на работе с иностранными партнёрами», — отметил Портанский.

В сложившихся обстоятельствах параллельный импорт отдельной продукции в Россию оправдан, считает специалист. Вместе с тем, по его словам, в данном вопросе нужен аккуратный подход, поскольку у Москвы по-прежнему сохраняется достаточно связей с зарубежным бизнесом.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего на данный момент против России введено почти 8 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов ЦБ, а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

«В своё время параллельный импорт был запрещён, чтобы стимулировать иностранные компании локализировать своё производство в России. Мы изначально пошли на такой шаг для защиты зарубежных брендов внутри страны. Отчасти именно из-за этого многие компании пришли к нам из-за рубежа, стали строить заводы и производить у нас свои товары», — рассказал RT президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов.

Сейчас, по его словам, некоторые зарубежные поставщики либо прекратили отгрузки своих товаров и запчастей в Россию, либо приостановили производство на территории РФ. В этих условиях Москва сможет по-прежнему закупать ряд товаров, но уже не напрямую, а через третьи страны, уверен эксперт.

Помимо насыщения внутреннего рынка нужными товарами, легализация параллельного импорта позволит увеличить конкуренцию среди продавцов, уверен Соколов. По его мнению, это должно позитивно отразиться на ценообразовании и оказать давление на инфляцию. Вместе с тем разрешение на ввоз иностранных товаров без согласия правообладателей должно стать временной мерой, считает специалист.

«Если товар производят на территории России и при этом его аналог приходит из-за рубежа по более привлекательной цене, то часто производство не выдерживает конкуренции и становится нерентабельным. Поэтому такая мера должна носить временный характер, пока у нас ещё не выстроились новые цепочки поставок и не пришли новые бренды из других государств», — заключил Соколов.