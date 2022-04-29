Время для трансформации: Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых

Совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 14% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили сокращением рисков для финансовой стабильности в России и замедлением темпов роста потребительских цен. При этом внешние условия остаются сложными и пока ограничивают экономическую деятельность, отметили в регуляторе. Однако Банк России не исключает вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году. Смягчение монетарной политики сделает кредиты для бизнеса более доступными и позволит стимулировать деловую активность в стране, отмечают аналитики.

Банк России снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — с 17% до 14% годовых. Решение было принято в пятницу, 29 апреля, на заседании Совета директоров ЦБ. Изменение показателя происходит второй раз за месяц.

«Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счёт укрепления рубля и охлаждения потребительской активности», — говорится в сообщении Центробанка.

В дальнейшем стабилизировать ситуацию на товарном рынке должно успешное внедрение программ по импортозамещению. Кроме того, важным ориентиром для замедления инфляции станет масштаб и скорость восстановления объёмов поставок сырья, товаров и комплектующих из-за рубежа, отмечают в ЦБ.

«Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели (4%. — RT) в 2024 году», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Следующее заседание топ-менеджмента ЦБ намечено на 10 июня. При этом в регуляторе допускают возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году.

Отметим, что предыдущее изменение ключевой ставки произошло 8 апреля. Тогда ЦБ также уменьшил её на три процентных пункта — с 20% до 17% годовых. На столь значимое снижение Банк России пошёл после того, как в конце февраля повысил ставку более чем в два раза, до рекордных 20%. Свое решение регулятор объяснил необходимостью поддержать финансовую стабильность в условиях санкций и возросших рисков.

С февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других стран продолжают вводить против России всё новые ограничения. Таким образом Запад реагирует на проводимую Москвой спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В частности, рестрикции затронули торговлю, энергетическую отрасль и банковский сектор. Была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка.

Действия Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка. Так, если на момент объявления о первых ограничительных мерах курс доллара колебался в диапазоне 76—80 рублей, а курс евро — в районе 86—91 рубля, то в начале марта значения ненадолго поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно.

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Для стабилизации обстановки правительство и Центробанк приняли ряд антикризисных мер. Помимо повышения ключевой ставки регулятор приостанавливал торги ценными бумагами в России, ограничил вывод капитала за границу, закрыл доступ зарубежным игрокам к биржевой торговле, а также ввёл временный порядок обращения валюты в стране. Одновременно власти отменили НДС для граждан при покупке золота и обязали экспортёров продавать 80% от своей валютной выручки.

За счёт оперативных действий рубль уже сумел полностью отыграть санкционные потери. Сейчас российская валюта укрепилась к доллару до уровней ноября 2021 года, а по отношению к евро рубль вернулся к допандемийным значениям начала марта 2020 года.

Официальный курс валют Центробанка на 30 апреля установлен на уровне 71,02 рубля за доллар и 74,56 рубля за евро.

Плановый расчёт

Принятое Центробанком решение снизить ключевую ставку стало ожидаемым для участников рынка, отметила в беседе с RT ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. По её словам, в своих действиях регулятор опирался на заметное укрепление рубля на протяжении всего апреля и сохраняющиеся высокие цены на нефть, что обеспечивает высокие доходы российскому бюджету.

«Снижение ключевой ставки — хорошая новость для заёмщиков, особенно ипотечных. К концу марта ставки по коммерческим ипотечным кредитам в крупнейших банках взлетели до 23—24% годовых, но уже во второй половине апреля упали до 13—15% и у показателя ещё есть возможность для сокращения. Проценты по депозитам тоже будут снижаться до 8—9% годовых», — подчеркнула аналитик.

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Для бизнеса и предприятий решение Центробанка служит сигналом того, что кредиты станут более доступными, пояснил в комментарии RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Плавное снижение ставки позитивно влияет на оживление рынка кредитования, который сейчас испытывает трудности из-за высокой ставки. Также понижение показателя стимулирует деловую активность в стране и смягчает глубину рецессии, которая, к сожалению, возможна в этом году», — отметил эксперт.

Аналитики ожидают дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики ЦБ в ближайшей перспективе. По прогнозам Натальи Мильчаковой, на июньском заседании ключевая ставка может быть снижена до 13%, если темпы инфляции продолжат замедляться. В свою очередь, Сергей Суверов не исключает, что по итогам 2022 года показатель может закрепиться на уровне 12%, а в перспективе следующих лет вернуться в коридор 8—10% годовых.

В новых условиях

Как полагают в Центробанке, 2022 год станет для российской экономики периодом структурной трансформации. Так, ограничения в сфере торговли, нарушение логистических цепочек и нехватка импортных комплектующих будут всё больше отражаться на работе отдельных отраслей. На этом фоне предприятиям потребуется определённое время на адаптацию к новым условиям.

Согласно прогнозу регулятора, по итогам года ВВП страны сократится на 8—10%. Впрочем, в 2023-м экономика перейдёт к постепенному росту, за счёт чего уже в 2024 году показатель может вернуться на уровень 2,5—3,5%.

«Постепенное исчерпание шоков предложения-спроса, денежно-кредитная и бюджетная политика, равно как и структурные меры правительства, будут способствовать возобновлению экономического роста с начала следующего года», — заявила во время пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Несмотря на то, что темпы роста цен в последние две недели стабилизировались, инфляционные риски остаются существенными, добавила глава регулятора. По оценкам Центробанка, стоимость потребительских товаров и услуг по итогам 2022 года вырастет на 18—23%. Но данный расчёт включают в себя динамику резкого увеличения цен, которая наблюдалась в конце феврале и в марте, подчеркнула глава ЦБ.

«А будущая, годовая инфляция за следующие 12 месяцев на апрель 2023 года — будет гораздо ниже. В рамках базового прогноза она будет находиться в диапазоне 10—12%. Основная ценовая подстройка к изменившимся условиям произойдёт в этом году, в меньшей степени — в следующем. В итоге годовая инфляция в следующем году снизится до 5—7%, а в 2024-м вернётся к цели», — подчеркнула Набиуллина.