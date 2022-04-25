До 9% годовых: Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке в России

Владимир Путин предложил снизить процент по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых. Как отметил глава государства, текущая ситуация в экономике позволяет сделать такой шаг. При этом российский лидер поручил продлить действие программы до конца 2022 года. По его словам, инициатива должна сделать покупку жилья для граждан более доступной. Строительная отрасль, в свою очередь, может получить дополнительный стимул, подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин предложил пересмотреть условия программы льготной ипотеки. С такой инициативой в понедельник, 25 апреля, глава государства обратился к участникам совещания по экономическим вопросам.

«Динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12… до 9% годовых», — заявил Путин.

Помимо этого президент поручил продлить действие льготной ипотечной программы до конца текущего года.

Напомним, что ещё в начале года при ключевой ставке Центрального банка 9,5% годовых граждане могли взять льготную ипотеку под 7% годовых. На тот момент максимальная сумма кредита была единой для всех регионов страны и составляла 3 млн рублей.

Между тем в конце февраля на фоне масштабных санкций Запада в отношении России Центробанк резко повысил свою ключевую ставку — до 20% годовых. Такая мера была необходима для стабилизации обстановки на финансовом рынке и сдерживания инфляции.

Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ российские банки начали поднимать проценты по жилищным кредитам — в среднем до 23—24% годовых. В этих условиях правительство решило увеличить ставку по льготной ипотеке до 12% годовых и одновременно повысить предельный размер кредита: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн.

В начале апреля риски для финансовой стабильности России перестали нарастать, а темпы повышения инфляции замедлились, отметили в Центробанке. В результате ЦБ опустил ключевую ставку с 20 до 17% годовых. По словам Владимира Путина, текущая ситуация позволяет сделать шаг к снижению льготной ипотечной ставки — с 12 до 9% годовых.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко полагает, что количество покупателей нового жилья в России сократилось более чем в два раза по сравнению с началом 2022 года. Застройщики, в свою очередь, при этом испытывают трудности с финансированием и нуждаются в инвестициях.

«Кредиты в банках для девелоперов существенно подорожали, а спрос среди покупателей сократился. Поэтому курс на снижение процента по льготной ипотеке призван во многом помочь вернуть интерес россиян к недвижимости, а застройщикам — выполнить свои обязательства по уже утверждённым строительным объектам. То есть меры властей направлены на предотвращение коллапса в строительной отрасли», — объяснила Радченко в беседе с RT.

Как отметила специалист, льготная ипотека по-прежнему остаётся менее доступной, чем в начале года. Вместе с тем банки в рамках программы зачастую предлагают своим клиентам кредиты под более низкий процент. Сами застройщики при этом активно сотрудничают с финансовыми организациями. Так, для привлечения клиентов банки и девелоперы вместе вырабатывают антикризисные программы и предлагают гражданам займы на выгодных условиях, добавила Радченко.

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Кроме того, даже в условиях санкций и изменения ключевой ставки ЦБ в России по-прежнему остаются без изменений условия других ипотечных программ. По семейной ипотеке ставка сохраняется на уровне 6% годовых, по сельской — 3%, а по дальневосточной — 2%.

«За счёт низких ставок по ипотеке и льготных правительственных программ в 2020 и 2021 годах банки выдали рекордные объёмы кредитов, а строительная отрасль запустила большие жилые площади. Так что и сейчас, чтобы не допустить темпов снижения ввода жилья в эксплуатацию, низкие ставки по ипотеке очень нужны», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Эксперт не исключил, что в ближайшее время Центробанк дополнительно снизит свою ключевую ставку до 15% годовых, что должно позитивно сказаться на ипотечном рынке. Стоимость жилья при этом, как полагает Ирина Радченко, также может несколько снизиться до конца 2022 года.

«Если говорить о ценах на недвижимость, то в течение лета они продолжат удерживаться на текущих значениях. Однако осенью возможно снижение стоимости квадратного метра до 20%. Это будет связано по-прежнему с достаточно низким спросом — те, кто хотел, преимущественно взяли ипотеку в пандемию. Более того, на фоне сравнительно спокойного интереса россиян к недвижимости застройщики будут вынуждены проводить акции, чтобы избежать затоваривания рынка и реализовать построенные объекты», — предположила Ирина Радченко.