До 9% годовых: Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке в России
Президент России Владимир Путин предложил пересмотреть условия программы льготной ипотеки. С такой инициативой в понедельник, 25 апреля, глава государства обратился к участникам совещания по экономическим вопросам.
«Динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12… до 9% годовых», — заявил Путин.
Помимо этого президент поручил продлить действие льготной ипотечной программы до конца текущего года.
Напомним, что ещё в начале года при ключевой ставке Центрального банка 9,5% годовых граждане могли взять льготную ипотеку под 7% годовых. На тот момент максимальная сумма кредита была единой для всех регионов страны и составляла 3 млн рублей.
Между тем в конце февраля на фоне масштабных санкций Запада в отношении России Центробанк резко повысил свою ключевую ставку — до 20% годовых. Такая мера была необходима для стабилизации обстановки на финансовом рынке и сдерживания инфляции.
Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ российские банки начали поднимать проценты по жилищным кредитам — в среднем до 23—24% годовых. В этих условиях правительство решило увеличить ставку по льготной ипотеке до 12% годовых и одновременно повысить предельный размер кредита: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн.
В начале апреля риски для финансовой стабильности России перестали нарастать, а темпы повышения инфляции замедлились, отметили в Центробанке. В результате ЦБ опустил ключевую ставку с 20 до 17% годовых. По словам Владимира Путина, текущая ситуация позволяет сделать шаг к снижению льготной ипотечной ставки — с 12 до 9% годовых.
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко полагает, что количество покупателей нового жилья в России сократилось более чем в два раза по сравнению с началом 2022 года. Застройщики, в свою очередь, при этом испытывают трудности с финансированием и нуждаются в инвестициях.
«Кредиты в банках для девелоперов существенно подорожали, а спрос среди покупателей сократился. Поэтому курс на снижение процента по льготной ипотеке призван во многом помочь вернуть интерес россиян к недвижимости, а застройщикам — выполнить свои обязательства по уже утверждённым строительным объектам. То есть меры властей направлены на предотвращение коллапса в строительной отрасли», — объяснила Радченко в беседе с RT.
Как отметила специалист, льготная ипотека по-прежнему остаётся менее доступной, чем в начале года. Вместе с тем банки в рамках программы зачастую предлагают своим клиентам кредиты под более низкий процент. Сами застройщики при этом активно сотрудничают с финансовыми организациями. Так, для привлечения клиентов банки и девелоперы вместе вырабатывают антикризисные программы и предлагают гражданам займы на выгодных условиях, добавила Радченко.
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Кроме того, даже в условиях санкций и изменения ключевой ставки ЦБ в России по-прежнему остаются без изменений условия других ипотечных программ. По семейной ипотеке ставка сохраняется на уровне 6% годовых, по сельской — 3%, а по дальневосточной — 2%.
«За счёт низких ставок по ипотеке и льготных правительственных программ в 2020 и 2021 годах банки выдали рекордные объёмы кредитов, а строительная отрасль запустила большие жилые площади. Так что и сейчас, чтобы не допустить темпов снижения ввода жилья в эксплуатацию, низкие ставки по ипотеке очень нужны», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
Эксперт не исключил, что в ближайшее время Центробанк дополнительно снизит свою ключевую ставку до 15% годовых, что должно позитивно сказаться на ипотечном рынке. Стоимость жилья при этом, как полагает Ирина Радченко, также может несколько снизиться до конца 2022 года.
«Если говорить о ценах на недвижимость, то в течение лета они продолжат удерживаться на текущих значениях. Однако осенью возможно снижение стоимости квадратного метра до 20%. Это будет связано по-прежнему с достаточно низким спросом — те, кто хотел, преимущественно взяли ипотеку в пандемию. Более того, на фоне сравнительно спокойного интереса россиян к недвижимости застройщики будут вынуждены проводить акции, чтобы избежать затоваривания рынка и реализовать построенные объекты», — предположила Ирина Радченко.