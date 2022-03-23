До 12% годовых: Путин одобрил повышение ставки по льготной ипотеке в России

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства увеличить процент по льготной ипотеке с 7% до 12% годовых. Как отметил глава государства, ситуация в сфере жилищного кредитования изменилась, и сейчас средняя рыночная ставка уже превышает 20%. Между тем в этих условиях власти планируют оставить без изменений параметры семейной, сельской и дальневосточной ипотеки. Как полагают специалисты, в ближайшее время спрос на покупку недвижимости в России может снизиться. Впрочем, такое положение дел приведёт к заметному удешевлению квадратных метров, не исключают эксперты.

Правительство России обновит условия программы льготной ипотеки. Соответствующее предложение кабмина в среду, 23 марта, поддержал президент страны Владимир Путин.

«Сегодня ставка по такой льготной ипотеке 7%, а предельный размер кредита для всех регионов один и составляет 3 млн рублей», — напомнил глава государства.

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В рамках нововведения ставку планируется повысить до 12% годовых. При этом максимальная сумма кредита будет зависеть от региона — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн.

Как подчеркнул российский лидер, даже с учётом повышения льготный процент будет почти в два раза ниже текущей рыночной ставки. Соответствующее значение сегодня составляет 23—24% годовых, отметил президент.

Между тем условия других ипотечных программ власти оставят без изменений. По семейной ипотеке ставка сохранится на уровне 6% годовых, по сельской — 3%, а по дальневосточной — 2%. Сроки действия инициатив планируется обсудить позже, добавил Путин.

«Нужно добиться того, чтобы на жилищный рынок выходили новые объекты, а наши граждане, российские семьи имели реальную возможность приобрести жильё, в том числе с помощью ипотеки. Мы видим, конечно, понимаем, как изменилась ситуация на ипотечном рынке», — заявил президент.

По словам экспертов, изменение рыночных условий связано с антикризисными мерами Центробанка на фоне экономических санкций Запада. С конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят против Москвы всё новые ограничения. Так западные государства реагируют на российскую спецоперацию по защите республик Донбасса.

Объявленные рестрикции привели к резкому ослаблению курса рубля и росту инфляции в России. Для стабилизации обстановки правительство и Центробанк одобрили целый комплекс мер. При этом одной из главных инициатив стало резкое повышение ключевой ставки ЦБ 28 февраля с 9,5 до 20% годовых — максимального уровня за всё время наблюдений.

«В текущих условиях Банк России был вынужден пойти на такие меры. Теперь кредиты стали более дорогими, а государство по-прежнему должно покрывать разницу между льготной и рыночной ставками по ипотеке — сейчас это более 13%. За счёт обновления льготной ипотеки власти смогут оптимизировать нагрузку на бюджет в сложное время», — рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Кредитный перерыв

Примечательно, что все платежи граждан по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, останутся на уровне по состоянию на конец февраля. Об этом во время совещания с президентом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Главное сейчас — поддержать людей. Подписано постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул. Они смогут это сделать до конца сентября при условии, что их доходы снизились на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года», — отметил Мишустин.

Согласно постановлению кабмина, жители Москвы могут обратиться за ипотечными каникулами, если размер кредита не превышает 6 млн рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа соответствующее ограничение составляет 4 млн рублей, а для остальных регионов — 3 млн.

«Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года», — отмечают в правительстве.

Эффект для цен

Увеличение льготной ставки по ипотеке до 12% годовых ослабит интерес россиян к жилищному кредитованию, считает вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. Впрочем, с учётом текущих рыночных ставок некоторые граждане всё ещё смогут улучшить свои жилищные условия за счёт программы, уверен эксперт. Более того, ипотека по-прежнему будет оставаться доступной для россиян с детьми.

«Многое зависит от стабилизации геополитической ситуации. Сейчас кризис носит сугубо политический характер, и если его удастся оперативно разрешить, экономика начнёт возвращаться в прежнее русло. Тогда, возможно, снизится ключевая ставка и, как следствие, вновь уменьшится стоимость кредитов для населения», — отметил Самойлов в разговоре с RT.

АГН «Москва»

По словам Ирины Радченко, в случае снижения спроса на ипотеку поддержку строительной отрасли могут оказать российские банки. В настоящий момент у кредитных организаций есть возможности для проектного финансирования и выдачи льготных займов девелоперам, отметила эксперт.

Кроме того, помощь застройщикам планирует оказать и государство. Так, Владимир Путин заявил о необходимости запуска новой программы льготного кредитования стройкомпаний и попросил правительство подготовить параметры для соответствующей инициативы.

Вместе с тем слабый спрос со стороны населения может отразиться на стоимости недвижимости, считает Ирина Радченко. По её мнению, в среднесрочной перспективе цены на рынке могут заметно снизиться.