Намёк Европе: почему цена нефти Brent достигла $114 за баррель после переговоров по сделке ОПЕК+

На торгах в четверг, 5 мая, цена нефти Brent поднялась на 3,5% и впервые за две недели достигла $114 за баррель. По словам экспертов, рынок отреагировал на итоги заседания стран ОПЕК+. Участники альянса договорились действовать в соответствии с намеченными ранее планами и нарастить производство сырья в июне только на 432 тыс. баррелей в сутки. Государства решили не увеличивать добычу сверх нормы в тот момент, когда ЕС обсуждает возможность отказа от российской нефти. Таким образом, если Европа всё же введёт эмбраго на закупки сырья у Москвы, странам региона будет нечем его заменить, считают специалисты. По мнению аналитиков, в этом случае рост цен на энергоносители заметно ускорится, что станет вызовом для европейской экономики.

В четверг, 5 мая, цены на нефть уверенно растут в ходе международных торгов. Во второй половине дня стоимость сырья эталонной марки Brent поднималась на 3,5% и ненадолго достигала $113,99 за баррель. В последний раз аналогичный показатель был зафиксирован 19 апреля.

Рост котировок ускорился после завершения министерской встречи ОПЕК+. На заседании в четверг представители стран — участниц сделки договорились оставить без изменений ранее согласованные планы и с июня 2022 года увеличить производство нефти суммарно на 432 тыс. баррелей в сутки.

Решение ОПЕК+ усилило опасения рынка по поводу возможного дефицита нефти в Европе. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Альянс решил не увеличивать добычу сверх обозначенных квот даже на фоне усиливающейся риторики Европы относительно перспектив отказа от российской нефти. Это означает, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт сырья из России возможны сложности с поставками энергоносителей. Поэтому цены и растут», — объяснил Деев.

Напомним, с конца февраля 2022 года Европейский союз вместе с США и рядом других государств продолжает вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

Всего в отношении Москвы введено уже больше 10,1 тыс. ограничений, о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI. При этом 4 мая Евросоюз объявил о планах ввести новый пакет рестрикций. Как сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, меры подразумевают, в частности, отказ стран ЕС от закупок нефти у России.

«Скажем прямо: это будет нелегко. Но мы просто обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти», — написала глава ЕК в Twitter.

Вместе с тем на сегодняшний день в мире нет свободных мощностей для замены энергосырья из России. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объёме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то ещё, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определённо ощутит энергетический рынок», — приводит ТАСС слова Баркиндо.

генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо

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Отметим, что Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Европу. По последним данным Евростата, в 2020 году Москва обеспечивала 37% потребностей ЕС в этом виде топлива. На тот момент активнее всего российскую нефть закупали Германия (34% поставок шли из РФ), Чехия (49%), Венгрия (61%), Польша (72%), Литва (73%), Финляндия (84%) и Словакия (100%).

«Пока в Евросоюзе нет единства по этому вопросу. Однако в случае введения эмбарго цена Brent в считаные дни достигнет как минимум $125—130 за баррель», — предположила в разговоре с RT ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

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Такое положение дел приведёт к ещё большему росту потребительских цен в Европе, считают специалисты. Согласно предварительным оценкам Евростата, в апреле годовая инфляция в еврозоне уже обновила исторический рекорд и достигла 7,5%. Как полагают эксперты, дальнейшее увеличение показателя рискует обернуться серьёзным вызовом для европейцев и ряда отраслей экономики ЕС.

«При отказе от российских энергоресурсов Евросоюзу, очевидно, придётся замещать их более дорогими. Это усилит инфляционное давление в Европе и может привести к вынужденному сокращению производства в наиболее энергоёмких секторах (металлургия, химия, удобрения) и стагфляции. Для замены российской нефти в необходимых объёмах у ЕС остаётся не так много времени: сделать это необходимо не позднее зимы», — рассказала RT руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

В случае введения эмбарго Европейским союзом на импорт нефти из России стране потребуется время для переориентации поставок на рынки Азии и решения логистических проблем, отметил Артём Деев. Как подчеркнул специалист, сейчас Москва предоставляет значительные скидки своим азиатским партнёрам. Так, при стоимости нефти Brent выше $110 за баррель Россия продаёт своё сырьё Urals примерно по $75 за баррель.

Вместе с тем текущий уровень цен по-прежнему остаётся комфортным для России, считают специалисты. На 2022 год бюджет страны свёрстан исходя из стоимости нефти в $44,2 за баррель.

«Российский бюджет сейчас получает достаточно денег, чтобы финансировать необходимые расходы. Дисконт цены Urals к Brent достаточно широкий. Однако даже в случае падения цены барреля Brent ниже $100, ситуация, конечно, будет нежелательной, но не критичной», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.