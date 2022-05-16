Китай призывает страны G7 прекратить вводить незаконные санкции против других государств

Китай призывает страны G7 прекратить вводить незаконные санкции и направлять военные самолёты и корабли к порогу других стран для демонстрации своей силы. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы призываем страны «Большой семёрки» по-настоящему сфокусироваться на мире и развитии во всём мире, прекратить применять двойные или даже множественные стандарты, прекратить по поводу и без направлять военные самолёты и корабли к порогам других стран для демонстрации своей силы», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Он также призвал G7 прекратить «при всяком удобном случае» направляться в другие страны для организации «цветных революций».

14 мая страны G7 сообщили о готовности продолжить усилия по политической и экономической изоляции России путём введения новых санкций.