Страны G7 сообщили о готовности ввести новые санкции против России

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Страны G7 сообщили о готовности продолжить усилия по политической и экономической изоляции России путём введения новых санкций.
Страны G7 сообщили о готовности ввести новые санкции против России
  • AP

«Мы подтверждаем нашу решимость и дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию, продолжая действовать сплочённо», — приводит ТАСС текст официального заявления по итогам трёхдневной встречи глав МИД G7 в коммуне Вангельс.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин в ходе заседания СБ ООН заявил, что западные санкции не принесут мир на Украину, а лишь спровоцируют глобальный кризис в продовольственной, энергетической и финансовой сферах.

Советники NASA заявили о трудностях в работе из-за антироссийских санкций.

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