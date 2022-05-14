Советники NASA заявили о трудностях в работе из-за антироссийских санкций

Введённые Западом антироссийские санкции начали влиять на работу астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Об этом информирует портал SpaceNews.

В ходе заседания Консультативной группы по аэрокосмической безопасности было заявлено, что сотрудничество России и США в космической сфере сталкивается с последствиями санкций.

Как заявила участница группы, бывший астронавт Сьюзен Хелмс, из-за санкций становятся очевидными «некоторые административные трудности».

При этом она подчеркнула, что обе стороны пытаются сохранить связи в космической сфере.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если удастся договориться с NASA о перекрёстных полётах.