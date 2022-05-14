Советники NASA заявили о трудностях в работе из-за антироссийских санкций

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Введённые Западом антироссийские санкции начали влиять на работу астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Советники NASA заявили о трудностях в работе из-за антироссийских санкций
  • AP

Об этом информирует портал SpaceNews.

В ходе заседания Консультативной группы по аэрокосмической безопасности было заявлено, что сотрудничество России и США в космической сфере сталкивается с последствиями санкций.

Как заявила участница группы, бывший астронавт Сьюзен Хелмс, из-за санкций становятся очевидными «некоторые административные трудности». 

При этом она подчеркнула, что обе стороны пытаются сохранить связи в космической сфере.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если удастся договориться с NASA о перекрёстных полётах.

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