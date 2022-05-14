Рогозин заявил, что «Роскосмос» не посадит своих космонавтов на американские Starliner

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Российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner даже при условии, если удастся договориться с NASA о перекрёстных полётах, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире «России 24».
Рогозин заявил, что «Роскосмос» не посадит своих космонавтов на американские Starliner
  • РИА Новости

«Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогозина, некоторые федеральные органы исполнительной власти полагают, что сейчас преждевременно принимать решение о перекрёстных полётах из-за сложившейся ситуации в мире и реакции на неё ряда стран, в том числе партнёров по МКС.

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в декабре 2021 года заявил, что полёты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» могут начаться осенью 2022 года.

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